Глава Калуги выступил на форуме по развитию местного самоуправления
Калуга, 27 ноября, 2015, 15:49 — ИА Регнум.
Сегодня, 27 ноября, глава городского самоуправления Калуги, заместитель председателя президиума Центрального совета Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» Александр Иванов принял участие в форуме «Вовлечение граждан в местное самоуправление: актуальная муниципальная практика».
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, форум собрал более 200 человек, представляющих разные уровни и ветви публичной власти, коллективы муниципальных учреждений, ТОСы, научные, экспертные и общественные организации.
Александр Иванов представил участникам форума доклад, посвящённый развитию в Калуге институтов территориального общественного самоуправления. История развития территориального общественного самоуправления в Калуге насчитывает 15 лет, на сегодняшний день в городе действует 51 территориальная община, в скором времени к ним присоединятся ещё три общины, что позволит охватить 90% населения.
«Территориальное общественное самоуправление представляет собой мощный ресурс социально-экономического развития Калуги, ТОСы вносят значительный вклад в решение самых острых проблем микрорайонов, — отметил в своём выступлении Александр Иванов. — Благодаря сложившейся схеме взаимодействия территориальных общин и властей города Калуга становится более благоустроенной, красивой и еще более комфортной для жизни горожан. Подтверждением тому может служить третье место Калуги в общероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское поселение». В этом успехе есть немалая заслуга калужских территориальных общин».
Глава городского самоуправления Калуги привёл немало примеров эффективной работы городских общин в сфере благоустройства, работы с населением и решении проблем ЖКХ.
«Уверен, что повсеместное развитие территориального общественного самоуправления является одним из наиболее действенных механизмов вовлечения граждан в местное самоуправление, в решение вопросов местного значения, общественный контроль и общественная оценка работы местной власти также оказывает положительное влияние, мобилизует органы местного самоуправления, сближает городскую власть и жителей», — заявил Александр Иванов, подводя итоги развития системы ТОС в Калуге.