Калуга, 27 ноября, 2015, 15:49 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов

Сегодня, 27 ноября, глава городского самоуправления Калуги, заместитель председателя президиума Центрального совета Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» Александр Иванов принял участие в форуме «Вовлечение граждан в местное самоуправление: актуальная муниципальная практика».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, форум собрал более 200 человек, представляющих разные уровни и ветви публичной власти, коллективы муниципальных учреждений, ТОСы, научные, экспертные и общественные организации.

Александр Иванов представил участникам форума доклад, посвящённый развитию в Калуге институтов территориального общественного самоуправления. История развития территориального общественного самоуправления в Калуге насчитывает 15 лет, на сегодняшний день в городе действует 51 территориальная община, в скором времени к ним присоединятся ещё три общины, что позволит охватить 90% населения.

«Территориальное общественное самоуправление представляет собой мощный ресурс социально-экономического развития Калуги, ТОСы вносят значительный вклад в решение самых острых проблем микрорайонов, — отметил в своём выступлении Александр Иванов. — Благодаря сложившейся схеме взаимодействия территориальных общин и властей города Калуга становится более благоустроенной, красивой и еще более комфортной для жизни горожан. Подтверждением тому может служить третье место Калуги в общероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское поселение». В этом успехе есть немалая заслуга калужских территориальных общин».

Глава городского самоуправления Калуги привёл немало примеров эффективной работы городских общин в сфере благоустройства, работы с населением и решении проблем ЖКХ.

«Уверен, что повсеместное развитие территориального общественного самоуправления является одним из наиболее действенных механизмов вовлечения граждан в местное самоуправление, в решение вопросов местного значения, общественный контроль и общественная оценка работы местной власти также оказывает положительное влияние, мобилизует органы местного самоуправления, сближает городскую власть и жителей», — заявил Александр Иванов, подводя итоги развития системы ТОС в Калуге.