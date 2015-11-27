Ростов-на-Дону, 27 ноября, 2015, 15:43 — ИА Регнум. Сегодня, 27 ноября, в Ростовской области в последний путь проводили матроса, стрелка Александра Позынича, погибшего при исполнении служебного задания в Сирии. Он похоронен в родном Новочеркасске на «Аллее Героев», передает корреспондент ИА REGNUM.

http://ok.ru Фото из личного архива Александра Позынича

Утром в Донском театре им. В. Ф. Комиссаржевской прошла гражданская панихида. Проститься с Александром Позыничем пришли сотни человек. Почтил память геройски погибшего новочеркасца губернатор Василий Голубев. «Спасая своих товарищей, Александр защищал свою страну, город, семью. Низкий поклон Вам, Галина Ивановна, за Вашего сына — за настоящего человека и защитника», — сказал донской глава.

Затем в часовне городского кладбища была проведена церемония отпевания, состоялся траурный митинг. Александр Позынич был похоронен со всеми воинскими почестями.

«Я горд, что этот молодой человек — мой земляк. Для казака высшая честь — отдать жизнь за други своя. И Александр этой чести удостоился, за что ему вечная память и слава, а сам его героический поступок — пример для будущих поколений казаков. Мы склоняем голову перед светлым образом героя, выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Гончаров.

По словам атамана, на Большом войсковом Круге, прошедшем на прошлой неделе в Новочеркасске, казаки Всевеликого войска Донского одобрили и направили обращение в адрес общественности о поддержке курса президента РФ Владимира Путина на борьбу с терроризмом и экстремизмом. «Казаки готовы стать на защиту региона, охраняя объекты и население», — подчеркнул Виктор Гончаров.

Напомним, что накануне глава региона Василий Голубев распорядился о выделении 2 млн рублей семье Александра Позынича. У него остались жена, пятилетний сын, а также семилетняя дочь от первого брака. Безутешна мать, у которой погиб единственный ребенок. Сейчас с родственниками работают психологи, у дома постоянно дежурит карета скорой помощи.

Стало известно и положительное решение о присвоении имени Александра Позынича школе № 11, в которой учился герой. Инициатива учеников и педагогов была поддержана главой региона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, новочеркасец Александр Позынич погиб во вторник, 24 ноября, в ходе поисково-спасательной операции в Сирии. Вместе с сослуживцем на вертолете Ми-8 морпех отправился на поиски российских пилотов бомбардировщика Су-24, сбитого со стороны Турции. В результате поисково-спасательной операции вертушка российского экипажа подверглась атаке террористов, Александр Позынич получил смертельные ранения. Президент РФ Владимир Путин наградил участников операции в Сирии. Герой из Новочеркасска получил орден Мужества. Посмертно.