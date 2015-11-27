Москва, 27 ноября, 2015, 15:26 — ИА Регнум. В России проведена первая операция по пересадке тканей лица, или по-научному операция по аллотрансплантации комплекса тканей. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на пресс-конференции в Национальном центре управления обороной РФ.

Цитата из к/ф «Чужое лицо». реж. Хироси Тэсигахара. 1966. Япония После операции

По ее словам, операция пострадавшему человеку была проведена 6 месяцев назад, однако только сейчас врачи сделали вывод о ее успешности.

Скворцова добавила, что опыт столь сложной реконструкции лица позволил отработать универсальную базу, которая даст возможность проводить подобные операции и в дальнейшем.

«Огромная работа, которая предшествовала операции, была сделана не только для этого больного, — говорит министр здравоохранения. — У нас теперь есть алгоритм действий, который позволит такую операцию проводить в других аналогичных случаях».

Напомним, впервые операция по пересадке тканей лица была проведена во Франции в 2005 году. Тогда медики пересадили пациенту подбородок, губы и нос. Россия стала восьмой страной, где удалось провести так называемую аллотрансплантацию комплекса тканей лица, сообщается на сайте Минобороны РФ.