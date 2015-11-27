Ереван, 27 ноября, 2015, 15:16 — ИА Регнум. На днях Комитет ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию принял доклад под названием «Жители приграничных районов Азербайджана намеренно лишаются воды». Документ в виде проекта резолюции будет рассмотрен на зимней сессии ПАСЕ в январе.

erweka-rus.ru Плотина Сарсангского водохранилища

При сравнении упомянутого доклада с принятым в начале ноября Комиссией по политическим вопросам ПАСЕ докладом британского депутата Роберта Уолтера «Рост насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана», получается, что документ, касающийся Сарсангского водохранилища в Карабахе еще более антиармянский.

Вечером 26 ноября ПАСЕ опубликовал текст доклада, автором которого является депутат из Боснии и Герцеговины Милица Маркович. В документе Ассамблея отмечает, что доступ к воде не может быть ограничен границами, вода рассматривается как источник жизни и имеет стратегическое значение для каждой страны-члена.

В проекте резолюции есть также термин «оккупация Арменией Нагорного Карабаха». В частности, отмечается: «Ассамблея выражает сожаление, что оккупация Арменией Нагорного Карабаха и прилегающих других районов Азербайджана создает проблемы окружающей среды и для населения Равнинного Карабаха».

Ассамблея отмечает, что отсутствие на протяжении более чем 20 лет регулярного технического обслуживания на Сарсангском водохранилище, расположенном «в одном из оккупированных Арменией районов Азербайджана», представляет опасность для всего региона. Ассамблея подчеркивает, что аварийное состояние Сарсангской плотины может привести к большой техногенной катастрофе с большими человеческими жертвами.

С учетом указанной «актуальной гуманитарной проблемы», Ассамблея требует немедленного вывода армянских вооруженных сил из соответствующего региона, тем самым обеспечив доступ независимых инженеров и гидрологов для проведения детального обследования на месте.

В разделе требования есть также призыв к властям Армении прекратить использование водных ресурсов в качестве средства политического воздействия или инструмента давления в интересах одной из сторон конфликта. «Ассамблея решительно осуждает отсутствие сотрудничества армянской парламентской делегации и властей Армении с докладчикам в ходе подготовки доклада. Ассамблея рассматривает такое поведение как противоречащее обязательствам страны, которая является полноправным членом Совета Европы. Ассамблея рассмотрит, какие меры принять в этом и в аналогичных случаях, которые могут возникнуть в будущем», — говорится в докладе.

Власти Нагорного Карабаха неоднократно заявляли, что готовы начать диалог с Азербайджаном о совместном использовании водных ресурсов. Однако заявления карабахской стороны были проигнорированы как Милицей Маркович, так и Азербайджаном. В результате доклад, в котором должны были затрагиваться социальные и гуманитарные вопросы, получился исключительно политическим.

Более того, власти Нагорного Карабаха лишь 16 ноября получили письмо от гендиректора Секретариата ПАСЕ Марио Мартинса с просьбой содействовать визиту в НКР докладчика ПАСЕ по Сарсангскому водохранилищу Милицы Маркович, а заседание комиссии ПАСЕ по социальным вопросам было назначено на 23 ноября. Понятно, что докладчик при всем желании не успел бы посетить водохранилище и отразить итоги увиденного в докладе. Более того, известно, что Маркович во время работы над докладом два раза посещала Азербайджан.

Антиармянские доклады официальный Ереване склонен рассматривать в рамках логики доклада европейской организации «Инициатива европейской стабильности» (European Stability Initiative) «Икорная дипломатия: как Азербайджан заставил замолчать Совет Европы». В последнем европейские эксперты ссылаются на высказывание высокопоставленного азербайджанского политика, согласно которому, в ПАСЕ есть много депутатов, которые после приветствия сразу задают вопрос: «А где икра?».

Несмотря на это, многие эксперты в Армении считают, что принятие докладов свидетельствует о полном провале армянской делегации в ПАСЕ и поражением армянской дипломатии. «Одобрение доклада по Сарсангскому водохранилищу является следствием бездействия делегации Армении, — заявил политолог Грант Мелик-Шахназарян. — В реальности азербайджанские земли не остаются без орошения. Однако армянская сторона могла бы спокойно оставить их без оросительной воды. С другой стороны, это стало следствием неадекватной реакции нашей делегации в ПАСЕ вызовам двум армянским республикам».

По убеждению бывшего министра иностранных дел Армении, бывшего представителя Армении в ООН Александра Арзуманяна, принятие спорного доклада является результатом непрофессиональной работы и запущенности. А заявления о том, что Азербайджан нефтяными долларами покупает европейских парламентариев, по словам Арзуманяна, просто «форма для сокрытия слабости».

Такого же мнения придерживается и бывший пресс-секретарь МИД Армении Владимир Карапетян. Однако он считает, что неправильно в принятии антиармянских резолюций обвинять только армянскую делегацию, так как противостоять документам такой важности должны в первую очередь аппарат президента и МИД Армении.

Член армянской делегации в ПАСЕ, лидер оппозиционной парламентской фракции «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян убежден, что не была скоординирована работа между армянской делегацией и Министерством иностранных дел: «Это однозначно поражение армянской дипломатии. Основной причиной всего этого является отсутствие правильно разработанной стратегии».

«Самое опасное то, что каждый раз мы связываем провалы нашей дипломатии с так называемой икорной дипломатией Азербайджана. Если икра — это такая сила, то давайте поразмыслим, может, вообще не будем направлять в ПАСЕ делегацию, а на эти средства купим икру и отправим», — отмечает депутат парламента Армении Никол Пашинян.

Другие представители армянской делегации в ПАСЕ отвергают подобные обвинения и уверены, что члены делегации работают наилучшим образом.

В большинстве своем армянская пресса также считает, что «икру» нужно компенсировать работой. «Очевидно, что ссылки на «икорную дипломатию» никуда не ведут. Так можно объяснить все что угодно. Если сегодня мы успокаиваем себя аргументом, что Баку купил ПАСЕ, не будем ли завтра говорить о том, что Баку купил Совбез ООН или Минскую группу и ничего с этим поделать невозможно?.. Не приведет ли это к тому, что послезавтра будем оправдывать свои потери на передовой тем, что Баку тратит больше денег на вооружение?», — задается вопросом газета «Голос Армении».

Построенное в 1976 году Сарсангское водохранилище, расположено на реке Тертер — крупнейшее по размерам водохранилище в Нагорном Карабахе. Полный объём водохранилища составляет 560 млн м3, полезный объём 500 млн м3. Длина водохранилища при нормальном наполнении 11,75 км, ширина 1,75 км, глубина воды в нормальном уровне 103 м. Площадь зеркала на нормальном уровне 1346 га, на уровне мёртвого объёма составляет 270 гектаров. Длина береговой линии составляет 50,25 км. Высота плотины достигает 125 м при длине в 555,1 м и ширине по верхнему краю в 10,2 м. На водохранилище также расположена двухтурбинная гидроэлектростанция мощностью 50 МВт.