Вашингтон, 27 ноября, 2015, 15:13 — ИА Регнум. В ноябре одним из главных флешмобов в соцсетях стало использование средств контрацепции, конкретно презерватива, не по назначению, а ради забавы. Так, хэшег #CondomChallange быстро стал популяре в сети.

Скриншот с www.instagram.com/p/-fYA2rqBKC Подруги

Суть флешмоба такова: надо налить в контрацептив жидкость и кинуть на голову добровольца таким образом, чтобы он не лопнул. При это, безусловно, важно весь этот процесс снять на видео или сфотографировать и выложить в соцсети.

За каждым флешмобом обычно стоит какая-либо идея, к которой общественность обращает внимание. Проблема, к которой обращаются пользователи, участвуя в этой акции — безопасный секс, а также важность применения контрацептива по назначению, а не ради веселья.

В рамках флешмоба интернет-пользователи выкладывают большое количество видео о фотографий. За несколько дней после старта акции в фотоблоге Instagram появились около 300 забавных видео.