Москва, 27 ноября, 2015, 15:11 — ИА Регнум. В китайский юань может быть переведено до 1 трлн долларов глобальных резервов — и это только по самым скромным подсчетам, полагают опрошенные корреспондентом ИА REGNUM эксперты. Комментируя информацию о включении юаня Банком России в перечень резервных валют, аналитики отметили вероятность повышения спроса на китайскую валюту и роста мирового авторитета Китая в целом.

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Все запасутся юанями

Юань уже давно заслужил право стать частью международной корзины резервных валют, которая пересматривается каждые пять лет, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. «Так, в 2010 году МВФ отказал Китаю в присоединении юаня к действующему списку международных платежных средств, сославшись на то, что юань не является свободно конвертируемой валютой и привязан к доллару США. С тех пор много чего изменилось: китайская валюта по обороту в международной торговле опередила иену, а Народный Банк Китая отвязал юань от доллара», — отметил он. Этот факт свидетельствует о максимальной заинтересованности китайских монетарных властей во всеобщей глобализации национальной валюты, поясняет эксперт.

Новый статус юаня будет способствовать расширению торгово-партнёрских отношений Китая с другими странами, говорит Деев. «Более того, новая роль юаня сразу же приведет к повышенному спросу на него, ведь теперь этой валютой в формате диверсификации резервов будут запасаться практически все участники мировой финансовой системы», — считает он. Даже по самым скромным подсчетам в юань может быть переведено до 1 трлн долларов глобальных резервов, подчеркивает эксперт. «Новая позиция юаня подорвет неприступный авторитет доллара и заложит фундамент новой экономической системы без возможности экспансии США в мировой финансовой системе», — заключил Деев.

Статус эмитента мировой валюты добавит Китаю авторитета

Вхождение юаня в корзину резервных валют является политизированным шагом, говорит исполнительный директор компании Heads Consulting Никита Куликов. «Это как минимум сигнал эмитирующих валюты, используемые в качестве резервных, что если пока и не получилось в силу объективных причин протащить рубль в корзину резервных валют, то с юанем уж точно получится», — полагает он.

Рост влияния юаня имеет свою выгоду сразу для нескольких сторон, полагает эксперт. «Россия показывает, что в любой момент может отказаться от доллара и евро — во временной перспективе, конечно, а Китай достиг статуса эмитента мировой валюты, что, несомненно, добавит ему авторитета», — говорит Куликов. О какой-то реальной выгоде или перспективах сейчас говорить невозможно, так как для того, чтобы данный механизм заработал в полную мощность, необходима его обкатка в течение нескольких лет, а сейчас скорее проходит «рекламная акция», нежели реальная работа, считает эксперт.

Юань диверсифицирует структуру российских резервов

В связи с активным развитием российско-китайских торговых отношений, включение юаня в список резервных валют выглядит целесообразной мерой, считает аналитик QB Finance Марина Теущакова. «Вряд ли доля этой валюты в корзине будет превышать 10−15%, что связано, в первую очередь, с политико-экономическими рисками. В частности, в августе 2015 года Народный Банк Китая три раза прибегнул к девальвации юаня в целях поддержки экспортеров, и вероятность повторения подобных манипуляций с валютой для стимулирования экономического роста остается высокой», — отметила она.

Пекин настроен на постепенную либерализацию финансовых рынков и планирует перейти к свободно конвертируемой валюте в течение ближайших пяти лет, пояснила аналитик. «Переход к юаню, хотя и несет определенные риски, все же является положительной для России мерой, так как способствует дальнейшему сближению с Китаем в условиях западных санкций. Это позволит не только расширить текущие торговые отношения, но и также диверсифицировать структуру российских резервов», — полагает Теущакова.

Банк России включил китайский юань в перечень валют, используемых для инвестиций золотовалютных резервов, при этом в ближайшем будущем не планирует производить операции по покупке активов, номинированных в юанях, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.