Москва, 27 ноября, 2015, 15:02 — ИА Регнум. Руководство Турции рискует завести свою страну в тяжелейшую ситуацию. Об этом 26 ноября перед началом переговоров с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Мы считаем, что турецкое руководство перешло грань допустимого и рискует завести Турцию в тяжелейшую ситуацию и с точки зрения долгосрочных национальных интересов, и с точки зрения положения в регионе», — сказал Лавров.

rus-img2.com Острая грань

По его словам, официальная Москва продолжит оказывать Дамаску всю необходимую помощь в борьбе с терроризмом: «Российская Федерация в соответствии с обращением руководства Сирийской Арабской Республики продолжит оказывать Сирии всю необходимую помощь в отлове и уничтожении террористов. Одновременно в рамках международной Группы поддержки Сирии будем твердо добиваться начала справедливого, демократического инклюзивного процесса, в рамках которого сами сирийцы определили бы судьбу своей страны».

Лавров также попросил своего сирийского коллегу передать благодарность сирийским военным, участвовавшим в операции по спасению летчика сбитого Су-24.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября турецкий самолет F-16 с помощью ракеты типа «воздух-воздух» сбил российский самолет Су-24, выполнявший спецоперацию против ИГ на территории Сирии. Самолет упал на территорию Сирии в четырех километрах от границы с Турцией. Пилотам удалось катапультироваться, однако один из них погиб.