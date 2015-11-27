Симферополь, 27 ноября, 2015, 15:00 — ИА Регнум. Симферопольская ТЭЦ в настоящее время несет нагрузку 100 МВт. Как сообщили 27 ноября ИА REGNUM в пресс-службе компании АО «КрымТЭЦ», станция работает на полном составе оборудования — двух турбинах и трех котлах.

krimtec.com Симферопольская ТЭЦ

Одна из турбин находилась в ремонте, работы были завершены в максимально короткие сроки.

Сегодня, 27 ноября, представитель компании АО «ТЭЦ» Тарас Целый сообщил журналистам, что после проведения модернизации Симферопольской ТЭЦ, мощность ее генерации увеличится на 230 мегаватт. «Мы предполагаем установить на Симферопольской ТЭЦ новый блок парогазовой установки — 230 МВт. Оборудование находится на складах завода-изготовителя и готово к отгрузке», — цитирует Целого Крыминформ.

На Камыш-Бурунской (Керчь) и Сакской ТЭЦ также планируются работы по модернизации: «На каждой станции мы предполагаем установить по 120 мегаватт дополнительных мощностей. Таким образом, мы предполагаем увеличить мощность до 470 мегаватт», — отметил Целый. Ориентировочные сроки окончания работ и ввода мощностей на ТЭЦ в Керчи и Саках составляют 18−20 месяцев.

Крым живет в режиме чрезвычайной ситуации с 22 ноября — после прекращения Украиной поставок электроэнергии. По данным на 27 ноября, суммарная генерация Крыма составляет 337 МВт.