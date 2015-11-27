Анкара, 27 ноября, 2015, 14:55 — ИА Регнум. Издание National Interest привело 5 ключевых военных преимуществ России, опасаться которых должны в Турции. В случае «ограниченного вовлечения» двух стран в боевые действия в Средиземноморье, Россия априори получит стратегическое преимущество, отмечает издание.

the-trench.ru Шахматы

1)

Турецкие военные должны опасаться многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34. Боевая машина оборудована современной системой управления огнем, системой подавления связи. По сравнению с F-16 (находятся на дежурстве ВВС Турции), российский самолет обладает лучшей маневренностью и самозащитой.

2)

На II место рейтинга американцы поставили центр радиоэлектронной борьбы «Красуха-4». Комплекс может «ослепить» радары самолетов ВВС Турции и парализовать авиаразведку.

3)

Еще одним смертоносным оружием является ракетный крейсер 1164. По мнению экспертов издания, корабль крайне эффективен для противовоздушной обороны и надводных операций. Это «плавучие крепости», оснащению которых позавидуют все средиземноморские военные моряки, считает издание.

4)

Следующее место в рейтинге досталось российскому спецназу. Разведка, диверсии, операции любой сложности подкрепляются пятой угрозой — пропагандой России. Это, по мнению автора, Россия доказала на примере украинского кризиса.

5)

Пятое место занимают возможности РФ в ведении кибер — и психологических войн, которые, как считает NI, РФ продемонстрировала в августовской войне 2008 г., а также в ходе украинского конфликта.

При этом издание не включило в список российские баллистические ракеты.