Ульяновск, 27 ноября, 2015, 14:49 — ИА Регнум. Ульяновские авиастроители завершают изготовление композитного крыла для первого летного самолета МС-21. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в начале 2016 года планируется передать крыло Иркутскому авиационному заводу.

irkipedia.ru Иркутский авиационный завод

По словам губернатора, реализация по созданию самолета МС-21 является хорошим примером того, как Ульяновская область выполняет поручение президента РФ по импортозамещению.

«Это проект, который опережает время. Люди привыкли считать, что Airbus и Boeing лучшие в мире самолеты. Я надеюсь, что благодаря этому проекту мы с гордостью сможем доказать, что опередили наших западных коллег и способны производить самые современные авиалайнеры. Мы выполняем поручения руководства страны и открываем новые российские современные высокотехнологичные производства», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Ульяновской области в рамках программы по созданию и развитию авиастроительного кластера было создано предприятие завод «Аэрокомпозит», который занимается производством композитного крыла для самолета МС-21, строительство которого ведет корпорация «Иркут».

В рамках проекта МС-21 на производственной площадке изготавливаются силовые элементы консоли крыла воздушного судна: верхние и нижние панели, передние и задние лонжероны, дренажные короба, а также верхние и нижние панели центроплана. При изготовлении крыла предприятие использует уникальную технологию, позволяющую производить отечественный продукт, не уступающий по своим характеристикам западным аналогам.

Особенность производства заключается в изготовлении композитных элементов конструкции методом вакуумной инфузии, который позволяет создавать длинномерные элементы интегральными. Преимуществами этой технологии являются меньшая себестоимость изготовления, высокое качество производимых деталей и точность конструкций. Это достигается в том числе и благодаря использованию роботизированного и автоматизированного оборудования.

Завод имеет статус особо значимого инвестпроекта, который предусматривает ряд мер господдержки. В частности, предприятию предоставляется налоговая ставка 0% на имущество организаций сроком на 10 лет, пониженная ставка налога на прибыль в размере 13,5% сроком на 15 лет, освобождение от уплаты транспортного налога сроком на 10 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что стоящая перед отечественными товаропроизводителями задача по импортозамещению заклчается не в том, чтобы любыми способами заменить импортные товары российскими.

«Необходимо наладить массовый выпуск именно качественной российской продукции, причём по приемлемой, экономически обоснованной цене, способной на равных конкурировать с зарубежными аналогами как на внутреннем, так и на внешнем рынке», — подчеркнул президент, выступая на заседании президиума Госсовета по вопросу реализации государственной политики в сфере импортозамещения.

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