Москва, 27 ноября, 2015, 14:28 — ИА Регнум. России не стоит бояться запрета на продукты из Турции, однако роста цен на запрещенные товары не избежать, считают эксперты. В первую очередь подорожают фрукты, овощи и орехи. «В случае исчезновения товаров из Турции стоит ожидать незначительного повышения цен на ряд продуктов. Например, подорожать могут цитрусовые, виноград, черешня, вишня, сухофрукты, фундук, огурцы, помидоры. Из-за маленького объема поставок рыбы из Турции её подорожания, вероятнее всего, не будет, цены могут вырасти только на такие нераспространенные виды рыб, как дорада и сибас. Могут вырасти цены и на кондитерские изделия, как на непосредственно турецкие, так и российские, для производства которых используется турецкое сырье (например, орехи)», — заявил корреспонденту ИА REGNUM партнер компании «Деловой фарватер» Дмитрий Липатов.

Турецкий рынок

Он обратил внимание, что в целом в данной ситуации можно ожидать роста цен не только на сами турецкие товары, но и на их заменители. По его словам, точно спрогнозировать уровень роста цен сейчас сложно, но если говорить примерно, с учетом начала зимы и преддверия Нового года, когда цены на сельхозпродукцию и так традиционно растут, то можно говорить о подорожании ряда продуктов в диапазоне 10−15% в зависимости от вида продукта.

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В целом импорт товаров из Турции в среднем в три раза меньше, чем экспорт РФ в эту страну. «Завозим мы в основном сельхозпродукцию: мясо, птицу, сладости, орехи, машины и оборудование, а также текстильную продукцию, — отметил профессор кафедры налогового и финансового права Финансового университета при Правительстве РФ Иван Соловьев. — Если говорить по номенклатуре турецкого импорта, то большую часть турецких товаров безболезненно для широкого потребителя можно будет заменить на продукцию иных стран. Ведь что так рекламируют турки: мол, наша продукция по качеству не уступает европейской, а вот по ценам значительно ниже. Однако здесь можно поспорить по обоим тезисам, особенно по первому».

По его мнению, в целом не стоит прогнозировать роста цен, так как турецкая продукция — далеко не эксклюзив, и найти на рынке достойную замену не составит труда. Кроме того, Соловьев указал и на положительные моменты: безвкусные и синтетические турецкие овощи, фрукты и ягоды можно будет заменить на качественную и полезную продукцию наших ближайших соседей по бывшему СССР.

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Эксперт-аналитик MFX Broker Антон Краско также придерживается позитивной точки зрения и полагает, что рост цен в России в связи с исчезновением турецких товаров вряд ли возможен. Он согласен, что на 10−15% могут подорожать отдельные товарные группы — например, помидоры, персики, сухофрукты. «Но в целом на потребительскую корзинк россиян это окажет минимальное воздействие», — уверен аналитик.

При этом, Краско допускает, что некоторые проблемы могут возникнуть у автопроизводителей, так как часть автокомплектующих поставляется из Турции. «Кроме того, также с высокой долей вероятности Татарстан столкнется с оттоком турецких предпринимателей и инвесторов из ОЭЗ «Алабуга». В этом регионе до 30% всех иностранных инвестиций в 2015 году (а это почти 200 млн долларов) приходится именно на предпринимателей из Турции. Однако учитывая масштабы и возможности российской промышленности и экономики в целом, все эти факторы в совокупности окажут очень незначительное воздействие», — подчеркнул аналитик.

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева также допускает возможное повышение цен на рыбу, фрукты и овощи, так как именно по этим товарам объемы поставки были самыми высокими, а на достойное замещение и заключение новых контрактов может потребоваться время. Тем не менее она считает, что эффект будет временным, так как Турция не поставляла никаких экзотических продуктов, поставщиков которых будет сложно заместить в короткие сроки.

«По большей части сухофрукты и сладости могут заменить поставщики из Узбекистана, Таджикистана и Китая. Вполне возможно, будут некоторые проблемы с турецкой рыбой (сибас и дорада), так как у нас уже есть сложности при взаимодействии с поставщиками из Средиземноморского региона. Если в итоге изменения в логистике будут существенными, это способно на долгое время сказаться на себестоимости и конечной цене продукции.

Напомним, после того как в небе над Сирией ВВС Турции сбили российский Су-24, президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ принять экономические меры в отношении Турции. Как уточнил премьер-министр Дмитрий Медведев, «правительству поручено выработать систему мер реагирования на акт агрессии в экономической и гуманитарной сферах».

Решения будут приняты на основании закона о специальных экономических мерах от 30 декабря 2006 год». «Там установлен такой набор мер: это и приостановление реализации программ экономического сотрудничества, и ограничения по финансовым операциям, по внешнеторговым сделкам, и изменения по пошлинам ввозным и вывозным, меры воздействия на туристическую сферу, на перевозки, включая перемещение воздушных и водных судов, и на гуманитарные контакты», — добавил Медведев.