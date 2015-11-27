Чебоксары, 27 ноября, 2015, 15:18 — ИА Регнум. Поделили бюджет

ИА REGNUM На митинге против уплотнительной застройки

На заседании Госсовета Чувашии приняли бюджет на 2016 год в первом чтении. При этом в ходе обсуждения главного финансового документа приняли участие сразу три представителя Чувашии в федеральном собрании: депутаты Госдумы коммунист Валентин Шурчанов и справоросс Анатолий Аксаков, у которых в 2016 году — выборы в российский парламент, а также единоросс, сенатор Вадим Николаев. Дискуссии были достаточно апатичными.

Напомним, в 2016 году доходы прогнозируются на уровне 32,104 млрд рублей (86,5% к уровню 2015 года), расходы — в объёме 34,3 млрд рублей (83,8%). Дефицит предложено установить в размере 2,2 млрд рублей, что составляет предельные 10% от собственных доходов бюджета.

В ходе сессии досталось республиканской власти — за то, что деньги на празднование юбилейных дат просят, а проектно-сметную документацию по объектам не предоставляют. И властям Чебоксар — за то, что «не уважают» Госсовет, «редко можно увидеть» на сессиях, заметил спикер Юрий Попов. Хотя более 30% межбюджетных трансфертов уходит именно в столицу.

Уличные протесты

Партийный окрас получили два митинга, прошедшие возле памятника Чапаеву в Чебоксарах. После дальнобойщиков, которые протестовали против платы за проезд по федеральным трассам и которых взяли под патронаж коммунисты, на площадку с самодельными плакатами вышли жители дома по улице Ленинского Комсомола. В целом они протестовали против уплотнительной застройки, а конкретное негодование было направлено на компанию «Алкор-Строй», которой руководит депутат горсобрания от КПРФ Алексей Лапин. Пыл пенсионерок, которые напевали про себя революционные песни, подогревал лидер фракции справороссов в Госсовете Чувашии Игорь Моляков. Хотя и прозвучало на митинге мнение, что этот вопрос — вне политики. На сторону жильцов встали мэрия Чебоксар и районная прокуратура.

Единороссов тоже вспоминали разным словом на митингах. Один из сочувствующих упрекнул дальнобойщиков в том, что они голосовали на прошедших выборах за «Единую Россию», которая поддерживает введение платы. Ответом на упрёк было хмурое молчание.

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Мэру стыдно за брата

Брат главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова стал участником аварии, в которой пострадал человек. По предварительным данным, родственник градоначальника выехал на «встречку», где столкнулся с «Жигулями» — в последующем его привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования и оставление места ДТП. Сити-менеджер, комментируя происшествие, заявил, что «все близкие и родные сейчас испытывают одновременно боль и стыд, и каждый осознаёт долю своей вины в поступке оступившегося члена нашей семьи».

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«Психологический терроризм»

На фоне международных событий и усиления мер по защите от терроризма из регионов России на минувшей неделе стали приходить сообщения о «минировании» различных объектов. Так, 26 ноября, в соцсетях появилась информация о том, что в МТВ-центре в Чебоксарах якобы обнаружено «не ложное взрывное устройство». Помимо этого, социальные сети заполонила информация о «будущих терактах» и «18 смертниках», которую якобы распространяли правоохранительные органы или некие достоверные источники. При этом, судя по однотипным сообщениям, «смертников» периодически засылали в разные регионы, в числе которых фигурировала и Чувашия.

Полиция опровергла эти сообщения, напомнив об уголовной ответственности за заведомо ложный терроризм. Устанавливаются организаторы подобных сообщений. В прессе это явление окрестили «психологическим терроризмом».

Масштабная фальсификация

В топ федеральных тем по-прежнему входят алкогольные отравления, в регионах число жертв контрафактной продукции растёт. В Чувашии следственное управление СКР предполагает, что на руках у населения может находиться продукция, проданная под видом элитного алкоголя. Спикер СовФеда Валентина Матвиенко заявила, что в России нет эффективных мер борьбы с нелегальным алкоголем, потери бюджета достигают, по разным данным, до 270 млрд рублей.

Между тем, в рамках борьбы с поддельной продукцией актуальным для республики стало распространение фальшивых полисов ОСАГО. По фактам продажи поддельных полисов автогражданской ответственности возбуждено 40 уголовных дел. В основном фальшивка продаётся на рынке в Чебоксарах и в Чебоксарском районе. В МВД по Чувашии считают, что «ноги растут» из Татарстана.

Такую ситуацию автовладельцы связывают не только с дороговизной полисов ОСАГО, но и отчасти с навязыванием страховщиков дополнительных услуг при заключении договоров. Отметим, УФАС на этой неделе распространил сообщение о том, что чувашский филиал «Росгосстраха» привлекли к ответственности в виде 7,4 млн рублей штрафа за навязывание услуг по техосмотру у конкретного оператора при заключении договора ОСАГО.

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Страховщика в Чувашии оштрафовали ещё на 7,4 млн рублей

Вода как роскошь

Жильцы одного из чебоксарских домов получили платежки за воду с баснословными цифрами: 5, 10 и 18 тыс. рублей. Причем больше половины суммы — перерасчет за прошлый год. Самый большой перерасчет в доме получила мама четверых детей Наталия Сарапова: к оплате за октябрь — 18 тысяч, из них 13 — за горячую воду. Сначала женщина глазам своим не поверила, потом запросила данные в управляющей компании, взяла калькулятор и все пересчитала сама: получилось, должна заплатить максимум 3,5 тыс. рублей.

Прокуратура проводит проверку, но уже выяснилась пикантная деталь. Управляющая компания «Чапаевец» сменила налоговый номер и статус: в 2014-ом она была ОАО, теперь ООО, говорится в сюжете ГТРК «Чувашия». Напомним, ранее депутаты горсобрания Чебоксар одобрили повышение тарифов на воду с июля 2016 года на 25%.

Монумент Улыпу

В правительстве Чувашии одобрили идею установки памятника народному богатырю, персонажа чувашских легенд Улыпа, сообщают СМИ со ссылкой на ответ вице-премьера Аллы Салаевой. Напомним, ранее общественники предложили главе Чувашии Михаилу Игнатьеву установить скульптуру Улыпа, равного по высоте 46-метровому монументу Матери-Покровительницы (установлен при первом президенте Чувашии Николае Федорове). По мнению общественников, Улып «увековечит в истории имя Игнатьева» и «может стать привлекательным местом для посещения туристов».