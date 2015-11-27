Москва, 27 ноября, 2015, 14:22 — ИА Регнум. Антитеррористическая операция Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) продолжается в Сирии без каких-либо ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли договоренность между РФ и Турцией о прекращении полетов вблизи от сирийско-турецкой границы.

syria.mil.ru ВКС РФ. Аэродроме Хмеймим, Сирия

«Мне неизвестно о таких договоренностях, — заявил Песков журналистам. — Мы исходим из того, что российские ВКС продолжают операцию по поддержке наступательных действий вооруженных сил Сирии против террористических организаций, продолжают без каких-либо ограничений в рамках хорошо известной миссии».

Также пресс-секретарь президента России напомнил, что министерство обороны РФ приостановило все контакты с Турцией по военной линии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября турецкий истребитель F16 сбил российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции в Сирии против «Исламского государства».

Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.