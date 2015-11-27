Тбилиси, 27 ноября, 2015, 14:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявляет, что одним из приоритетов бюджета страны на 2016 год будет развитие высокогорных регионов, чему в значительной мере будет способствовать и утвержденный парламентом новый закон о развитии горных регионов.

Нико Пиросмани. Сестра Милосердия

По информации премьера, только для фонда развития высокогорных поселений в будущем году предусмотрено 20 млн лари. Финансирование фонда, осуществляющего различные проекты в высокогорных регионах, составит 280 млн лари.

«Принятие закона о высокогорных регионах было одним из обещаний нашего правительства, которое мы выполнили. Это одно из самых больших наших достижений, так как мы полностью осознали, что может принести нашей стране опустение гор, и сделали конкретные шаги для исправления этой ситуации. Очень важно, что в результате задействования социальных льгот в высокогорных регионах повысится доступность здравоохранения и образования», — сообщил Гарибашвили.

По его же информации, финансирование министерства регионального развития и инфраструктуры в целом в будущем году составит около миллиарда лари, из которых половина будет предназначена для улучшения дорожной инфраструктуры.

Правительство продолжит в будущем году осуществление программы «Производи в Грузии», в рамках которой уже открылись 139 новых предприятий и профинансировано перевооружение более 600 действующих предприятий. Кроме того, продолжится осуществление программы агрострахования и программы «Внедряй будущее».

Премьер также сообщил, что правительство списало 8000 фермеров задолженности за аренду в размере 26 млн лари.