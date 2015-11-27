Хельсинки, 27 ноября, 2015, 14:12 — ИА Регнум. Финская торговая компания Stockmann продает свои универмаги в России компании Reviva Holdings Limited, сообщает сегодня, 27 ноября, финский национальный вещатель Yle. Стоимость сделки — 5 млн евро наличными.

Sektori wikimedia.org Stockmann

Все семь универмагов в России перейдут во владение Reviva с начала февраля 2016 года. По условиям сделки, покупатель сможет в течение двух лет использовать бренд Stockmann. Reviva планирует поэтапно перевести универмаги под британскую торговую марку Debenhams.

В дальнейшем Stockmann намерен сосредоточиться на своей недвижимости в России. В частности, торговый центр Nevsky Centre в Санкт-Петербурге останется во владении АО Stockmann.

В 2014 году торговый оборот универмагов Stockmann в России составил 240 млн евро, а убытки — 26 млн евро.

У Stockmann в России было семь универмагов — 5 в Москве и Московской области, 1 в Санкт-Петербурге и 1 в Екатеринбурге.

2300 работников АО Stockmann перейдут в штат нового владельца.