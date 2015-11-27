Калуга, 27 ноября, 2015, 13:28 — ИА Регнум. «Транспортный комплекс Калужской области работает в обычном режиме, уже больше половины перевозчиков зарегистрированы в системе «Платон», это около 3000 водителей грузовиков. Ни в торговых сетях, ни у предприятий калужского промышленного кластера не возникает сложностей с поставками. Я не вижу здесь никаких особых проблем, мы должны привыкать жить в рамках цивилизованных правил. Это норма, которая существует во многих странах, и в том числе в странах Европы», — заявил сегодня, 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

«Давайте рассуждать здраво: в весенний период, когда грунты еще слабые, а грузовики перевозят по 40−60 тонн инертных материалов по нашим дорогам, это разве нормально? Возможно, это и принесет в экономику нашей страны какие-то небольшие суммы, но ущерб от этих перевозок в виде разрушения дорог выражается порой в миллиардах», — сказал Артамонов.

«Важно и то, что благодаря новым правилам появляется система контроля за перемещениями грузов по территории нашей страны. И эту систему необходимо распространить и на региональные дороги, нагрузка на которые может увеличиться из-за того, что на них переместится часть большегрузных машин. А наши дороги изначально были спроектированы на меньшие нагрузки и могут быть очень быстро разрушены, если мы не будет этот процесс контролировать», — считает калужский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 200 дальнобойщиков приняли участие 22 ноября в митинге в Калуге, в ходе которого протестовали против введения платы за проезд по федеральным дорогам для большегрузных машин.

Сотрудники полиции установили, что акция дальнобойщиков проведена с нарушениями установленного законом порядка. В связи с чем на организатора данного публичного мероприятия был составлен протокол об административном правонарушении.

Кроме того, к административной ответственности привлечены трое граждан, которые сознательно создавали помехи движению пешеходов и транспортных средств. По данному факту в отношении них сотрудниками полиции были составлены протоколы об административном правонарушении. Все материалы переданы в суд для принятия решения.

Между тем в Калужской области ситуация с большегрузами осложняется из-за близости Москвы, которая притягивает громадные транспортные потоки, которые смещаются с федеральных на региональные дороги. Их ремонт Калужской области обходится в немалую сумму: ежегодно на эти цели выделяется порядка 4 млрд рублей, а с учетом изменившихся обстоятельств «цена вопроса» может значительно увеличиться, тем более что покрытие таких трасс не рассчитано на движение большегрузного транспорта. По мнению областных парламентариев, сбор целесообразно распространить и на региональные трассы, а также следует взять на контроль и движение большегрузов по дорогам населенных пунктов. Здесь муниципалитетам следует проявить большую принципиальность, и они на своем уровне должны вводить ограничения на передвижение тяжелых машин.

Напомним, государственная система взимания платы с транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн «Платон» заработала в России с 15 ноября. Согласно решению российского правительства, до конца февраля 2016 года один километр пробега будет обходиться большегрузам в 1,5 рубля за километр, а с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года тариф будет увеличен до 3,06 рубля за километр. Такова плата водителей большегрузов за нанесение ущерба федеральным трассам.

Добавим, что после тяжелой аварии в результате столкновения автомобиля-муковоза с участниками несогласованного митинга водителей-дальнобойщиков в Тверской области Росавтодор призвал дальнобойщиков прекратить акции протеста, напомнив, что решение о вводе платного режима проезда на федеральных трассах для 12-тонников было принято еще четыре года назад, а правомерность запуска сбора платы закреплена на законодательном уровне. Также в ведомстве подчеркнули, что тариф для большегрузов в настоящее время уже снижен, прорабатывается вопрос снижения размеров штрафов.