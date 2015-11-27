Москва, 27 ноября, 2015, 13:06 — ИА Регнум. Отечественная рыбная отрасль способна самостоятельно обеспечить необходимые объемы продукции для российских потребителей в случае прекращения импорта из Турции. Добываемая российскими рыбаками рыба (десятки разных видов) качественнее и вкуснее импортной, сообщили в Росрыболовстве.

Василий Григорьевич Перов. Рыбная ловля

«Необходимо популяризировать именно российскую рыбу, ведь тот же минтай, который мы ловим в больших объемах, является одним из самых полезных продуктов. Совместно с рыбаками мы запустили программу продвижения «Русская рыба», планируем ее активно развивать в 2016 году», — уточнили в ведомстве и добавили, что «доля российской рыбы на рынке увеличилась — сейчас это примерно 65% против 50% годом ранее».

Отметим, некоммерческий бренд «Русская рыба» начал создаваться в мае 2015 года. Создание нового бренда инициировало Федеральное агентство по рыболовству. Крупнейшие рыбопромышленные предприятия поддержали продвижение «Русской рыбы», считая, что это сделает отечественный продукт узнаваемым. Бренд в том числе будет работать на популяризацию русской продукции на международном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России разрабатывает санкционные меры в ответ на действия Турции, сбившей российский Су-24 в Сирии. Планируется заместить поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, товары легпрома, а также заморозить инвнстрпректы.

Напомним, 24 ноября самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике Су-24 был сбит турецким истребителем F-16. Пилотам удалось катапультироваться. Командир экипажа погиб, штурман Су-24 выжил, его удалось спасти в ходе спасательной операции.

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