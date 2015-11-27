Москва, 27 ноября, 2015, 12:46 — ИА Регнум. Столичные власти планируют создать общественные локальные центры на базе советской инфраструктуры, 27 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. В ведомстве отметили, что основным принципом застройки в центральных районах должна быть реновация строений советского периода.

kremlinrus.ru Центр Москвы

«Многие объекты советской инфраструктуры могли бы подвергнуться подобной реновации — это и дворцы спорта, и дома пионеров, библиотеки, районные дома культуры — любой объект такого рода можно развивать в современный общественный центр. Благодаря им городская «периферия» повышает свое качество, статус, и чем больше таких общественных пространств, тем более полноценной становится жилая среда. У этих зданий, кроме того, есть определенная узнаваемость, многие из них относятся к периоду советского модернизма. Конечно же, они дети своей эпохи, она заслуживает быть определенным культурным слоем», — заявил Кузнецов.

В Москомархитектуре пояснили, что в районах города будет создано комфортное внутреннее пространства с уже сложившейся застройкой: «Вопрос спальных районов не совсем архитектурный. Реновация жилого фонда — вопрос тяжелой проработки. В большинстве районов, особенно ЦАО, места под новую застройку нет. В связи с этим прорабатываются новые функции района, наполнение его важной для города инфраструктурой».

В ведомстве добавили, что в данный момент проходит архитектурный конкурс на разработку концепции редевелопмента советских кинотеатров «Варшава» и «Восход», расположенных в жилых районах столицы. «Здания кинотеатров построены по типовым архитектурным проектам в 70-е годы, в период когда главным принципом планирования культурно-досуговой инфраструктуры был равный доступ к культурным благам всех жителей города. Сегодня значительная часть этих объектов устарела и перестала выполнять свою функцию. Большая часть площадей внутри зданий используется не по назначению, заполнена непрофильными арендаторами», — пояснили в Москомархитекруре.

Инициатором масштабной программы реконструкции 39 московских кинотеатров стала компания ADG group. «Основная идея программы — восстановить локальные центры притяжения районов и сделать их максимально полезными для жителей, обеспечив при этом коммерческую устойчивость каждого объекта. В рамках программы уже были проведены исследования с целью анализа среды, получения технических данных, понимания потенциала развития каждого кинотеатра. Однако создание общественных локальных центров на базе советской инфраструктуры — довольно новый для Москвы опыт», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в октябре Сергей Кузнецов заявлял, что согласно новым стандартам строительства жилья выдвинуты новые требования к типовым проектам массовой жилой застройки. Так, панельных домов в Москве строить больше не будут, новые дома будут иметь оригинальную архитектуру и цветные фасады. По его словам, одним из ведущих приоритетов жилищной политики Москвы является комфортность городской среды и качество жилья. «Ставка делается на развитие комфортной среды, общественных пространств — одновременно и улиц, и дворов. Массовая застройка должна также идти в ногу со временем. Поэтому те стандарты, который разработала Москомархитектура совместно с Департаментом градостроительной политики, отвечают новым требованиям городской политики и тем задачам, которые перед нами ставит мэр Москвы Сергей Собянин», — заявил он.