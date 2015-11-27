Проект арены к ЧМ-2018 в Калининграде получил заключение Главгосэкспертизы
Калининград, 27 ноября, 2015, 12:37 — ИА Регнум. Проект стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в Калининграде получил заключение Главгосэкспертизы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 27 ноября, сообщил руководитель проекта по работе со СМИ автономной некоммерческой организации «Дирекция Калининград 2018» Виталий Макаров.
«26 ноября 2015 г. получено заключение ФАУ «Главгосэкспертизы России» по проектной документации стадиона «Kaliningrad stadium» — № Ггэ 1586−15/ггэ-9620/05», — уточнил собеседник ИА REGNUM.
Заключение Главгосэкспертизы является основанием для дальнейшего проведения юридических процедур по строительству стадиона в Калининграде: получение разрешения на строительство, заключение контракта, выполнение строительно-монтажных работ на площадке.
Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что калининградский губернатор Николай Цуканов включил «ручной режим» возведения главной футбольной арены к ЧМ-2018. Сегодня на площадке находятся несколько компаний, которые занимаются строительством электрической подстанции, консолидацией грунтов, а также формированием свайного поля стадиона.