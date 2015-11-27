Калининград, 27 ноября, 2015, 12:37 — ИА Регнум. Проект стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в Калининграде получил заключение Главгосэкспертизы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 27 ноября, сообщил руководитель проекта по работе со СМИ автономной некоммерческой организации «Дирекция Калининград 2018» Виталий Макаров.

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«26 ноября 2015 г. получено заключение ФАУ «Главгосэкспертизы России» по проектной документации стадиона «Kaliningrad stadium» — № Ггэ 1586−15/ггэ-9620/05», — уточнил собеседник ИА REGNUM.

Заключение Главгосэкспертизы является основанием для дальнейшего проведения юридических процедур по строительству стадиона в Калининграде: получение разрешения на строительство, заключение контракта, выполнение строительно-монтажных работ на площадке.

Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что калининградский губернатор Николай Цуканов включил «ручной режим» возведения главной футбольной арены к ЧМ-2018. Сегодня на площадке находятся несколько компаний, которые занимаются строительством электрической подстанции, консолидацией грунтов, а также формированием свайного поля стадиона.