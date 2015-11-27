Украинские пограничники вновь заявили о задержании «российских военных»
Луганск, 27 ноября, 2015, 12:32 — ИА Регнум. 26 ноября в районе пограничного пункта пропуска «Меловое» (Луганщина, под контролем ВСУ) украинские пограничники задержали двух «российских военнослужащих».
Об этом 27 ноября сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Пограничники Луганского отряда в районе пункта пропуска «Меловое» задержали за незаконное пересечение государственной границы двух граждан Российской Федерации, одетых в военную форму с опознавательными знаками внутренних войск РФ», — проинформировал Слободян.
Он заверил, что задержанными оказались «военнослужащие одной из частей внутренних войск МВД России». При этом задержанные утверждают, что якобы направлялись в Армавир, «с целью сдачи экзаменов на право носить берет темно-зеленого цвета».
«Задержанные объясняют, что на Украину, будто, попали случайно… В настоящее время проводятся мероприятия по установления обстоятельств правонарушения и принятию процессуальных решений», — уточнил Слободян.
Напомним, в настоящее время на Украине идет судебный процесс над задержанными во время ведения боевых действий «российскими военными» — якобы «спецназовцами Главного разведывательного управления Вооруженных сил РФ» Александром Александровым и Евгением Ерофеевым.