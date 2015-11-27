Луганск, 27 ноября, 2015, 12:32 — ИА Регнум. 26 ноября в районе пограничного пункта пропуска «Меловое» (Луганщина, под контролем ВСУ) украинские пограничники задержали двух «российских военнослужащих».

Войцех Коссак. Улан конвоирует русских пленных. 1916

Об этом 27 ноября сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Пограничники Луганского отряда в районе пункта пропуска «Меловое» задержали за незаконное пересечение государственной границы двух граждан Российской Федерации, одетых в военную форму с опознавательными знаками внутренних войск РФ», — проинформировал Слободян.

Он заверил, что задержанными оказались «военнослужащие одной из частей внутренних войск МВД России». При этом задержанные утверждают, что якобы направлялись в Армавир, «с целью сдачи экзаменов на право носить берет темно-зеленого цвета».

«Задержанные объясняют, что на Украину, будто, попали случайно… В настоящее время проводятся мероприятия по установления обстоятельств правонарушения и принятию процессуальных решений», — уточнил Слободян.

Напомним, в настоящее время на Украине идет судебный процесс над задержанными во время ведения боевых действий «российскими военными» — якобы «спецназовцами Главного разведывательного управления Вооруженных сил РФ» Александром Александровым и Евгением Ерофеевым.