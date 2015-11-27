Глава МИД Франции: Путин попросил предоставить карту расположения сил
Париж, 27 ноября, 2015, 12:10 — ИА Регнум. По словам главы МИД Франции Лорана Фабиуса, на состоявшейся 26 ноября встрече глав Франции и России, президент Владимир Путин гарантировал, что российские самолеты не будут наносить удары по так называемой умеренной оппозиции, сражающейся против ИГИЛ.
«Он попросил нас составить карту расположения сил, которые не являются террористами и которые борются с ИГИЛ. Он также обязался не наносить удары по ним после того, как мы предоставим ему такую карту», — отметил глава МИД Франции, передает Reuters.
Прошедшая 26 ноября встреча глав Франции и России является очередной остановкой Франсуа Олланда в ходе его кампании по созданию широкой коалиции против террористической организации «Исламское государство», совершившей 13 ноября теракты в Париже, в результате чего погибло 130 человека, отмечает издание.