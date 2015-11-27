Париж, 27 ноября, 2015, 12:10 — ИА Регнум. По словам главы МИД Франции Лорана Фабиуса, на состоявшейся 26 ноября встрече глав Франции и России, президент Владимир Путин гарантировал, что российские самолеты не будут наносить удары по так называемой умеренной оппозиции, сражающейся против ИГИЛ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пророк (фрагмент)

«Он попросил нас составить карту расположения сил, которые не являются террористами и которые борются с ИГИЛ. Он также обязался не наносить удары по ним после того, как мы предоставим ему такую карту», — отметил глава МИД Франции, передает Reuters.

Прошедшая 26 ноября встреча глав Франции и России является очередной остановкой Франсуа Олланда в ходе его кампании по созданию широкой коалиции против террористической организации «Исламское государство», совершившей 13 ноября теракты в Париже, в результате чего погибло 130 человека, отмечает издание.