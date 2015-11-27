Степанакерт, 27 ноября, 2015, 12:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян и предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян приняли участие в традиционном телемарафоне Всеармянского фонда «Айастан» («Армения») в Лос-Анджелесе, в ходе которого было собрано и обещано 10 млн 378 тыс. 465 долларов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

Телемарафон проходил под лозунгом «Наш дом» и продолжался 12 часов. Собранные в ходе телемарафона средства будут направлены на строительство жилья для многодетных семей Нагорно-Карабахской Республики. 211 из 466 карабахских семей с пятью и более детьми не имеют соответствующих жилищных условий. В первоочередном порядке жильем будут обеспечены семьи с низким доходом, а также семьи военнослужащих, ветеранов Карабахской освободительной войны и семьи погибших при защите НКР воинов.

18−22 ноября Всеармянский фонд «Айастан» организовал также 16-й общеевропейский фонетон (телефонный марафон), в рамках которого было собрано и обещано пожертвований на сумму свыше 1,3 млн евро. В фонетоне приняли участие армянские общины Франции (1,2 млн евро), Германии (76 тыс. евро) и Швейцарии (почти 24,6 тыс евро). Собранные в ходе фонетона средства будут направлены на строительство общинных центров в НКР, развитие сельскохозяйственных программ в Тавушской области Республики Армения, а также в помощь армянам из Сирии и Ирака.

В преддверии телемарафона, 24−25 ноября, Араик Арутюнян провел встречи с представителями политических, экономических и религиозных кругов армянской общины Лос-Анджелеса.

Как сообщили в пресс-службе правительства НКР, в ходе встреч с представителями традиционных армянских партий АРФ «Дашнакцутюн», Социал-демократической партии «Гнчакян» и «Рамкавар Азатакан» (Либерально-Демократическая партия) глава правительства НКР высоко оценил их роль в решении вопросов, связанных с сохранением армянской идентичности и другими проблемами общенациональной важности. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в частности, касающихся безопасности Арцаха (историческое название Карабаха) и его экономического развития. Представители партий выразили готовность содействовать развитию Арцаха, в том числе осуществлению программы «Наш дом» по обеспечению жильем многодетных семей.

В ходе организованного в Генеральном консульстве Республики Армения в Лос-Анжелесе приема Араик Арутюнян представил военно-политическую и экономическую ситуацию в Арцахе, а также намеченные на ближайшие годы основные программы. Чрезвычайный и полномочный посол РА в США Тигран Саркисян и генеральный консул РА в США Сергей Саркисов призвали присутствующих проявить активность в ежегодном телемарафоне Всеармянского фонда «Айастан».

Премьер-министр встретился также с религиозными деятелями и рядом благотворителей, обсудив с ними вопросы сотрудничества.