Киев, 27 ноября, 2015, 11:54 — ИА Регнум. Заместитель директора «Укрэнерго» и другие «авторитетные» представители компании сегодня, 27 ноября, отправились в Херсонскую область, чтобы лично договориться с участниками блокады Крыма о завершении ремонта ЛЭП «Каховская-Титан».

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Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго», передает корреспондент ИА REGNUM.

«По состоянию на утро пятницы, 27 ноября, ничего не изменилось. Договорились о встрече с местным штабом активистов блокады, сейчас туда отправились заместитель директора «Укрэнерго» и авторитетные представители компании — руководители Одесской и Запорожской энергосистем. Будем предлагать хотя бы завершить восстановительные работы на линии «Каховская-Титан», — сказано в сообщении.

При этом временно исполняющий обязанности гендиректора государственной компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук в комментарии изданию «Главком» заявил, что с каждым днем простоя ремонт становится все дороже.

«Чем длиннее будет период ожидания наших бригад и ремонтной техники в полях, тем выше будет эта сумма ремонта… С учетом стоимости материалов, наших собственных затрат и потенциальных услуг подрядных организаций, эта сумма будет от 2 до 3 миллионов гривен за четыре электролинии», — сказал Ковальчук

В то же время участники блокады ранее заявляли о том, что ремонтные бригады не будут допущены к завершению ремонта, пока киевский штаб блокады не примет окончательного решения. Как заявил народный депутат Украины Мустафа Джемилев решение будет принято только после переговоров с президентом, а Петр Порошенко на данный момент находится с визитом в Нидерландах.

«Штаб сказал: «Обрубите пока провода. Пока не будет команды из Киева, мы вам не дадим включить». Вот такая ситуация на сегодняшний день, как будет завтра — посмотрим. Пока конкретных планов нет. Я думаю, мне надо будет переговорить с президентом, если получится, потому что он все время очень занят» — сказал Джемилев. При этом он пояснил, что киевское руководство настаивает на восстановлении поставок электроэнергии на полуостров, иначе Киеву придется платить большие штрафы за невыполнение контрактов.

Джемилев же уверен, что руководство Крыма и России должно пойти на уступки.

«Они должны сделать какие-то встречные шаги… но ничего этого не делают. Поэтому сейчас такой прессинг со стороны общественности, — какого черта мы должны включать им свет», — заявил он.

«Координатор блокады» Ленур Ислямов заявлял, что для восстановления энергоснабжения Крыма необходимо освобождение из российской тюрьмы Надежды Савченко или т.н. «замглавы Меджлиса» Ахтема Чийгоза.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент России Владимир Путин отреагировал на прекращение поставок электроэнергии в Крым.

«Удивляет только позиция наших партнеров из Киева, без их молчаливого согласия эти события не могли бы состояться — это очевидно и понятно. Они говорят о необходимости возврата Крыма в состав украинского государства и издеваются над людьми — действуют в прямо противоположном направлении», — сказал Путин.

Поставки электроэнергии были прекращены после того как неизвестные подорвали несколько опор на линиях электропередач, которые снабжают энергией полуостров.