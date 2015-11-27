Пекин, 27 ноября, 2015, 11:35 — ИА Регнум. В этот день, 27 ноября, в 1940 году в городе Сан-Франциско родился знаменитый китайский актер и мастер восточных единоборств Брюс Ли. Сегодня ему исполнилось бы 75 лет.

Цитата из кф «Путь дракона». реж. Брюс Ли . 1972. Гонконг

Свою карьеру в кино Брюс Ли начал в детстве, наверняка иной исход сложно представить, так как его отец был актером-комиком. В 1941 году в годовалом возрасте Ли появился на экранах в фильме «Девушка золотых ворот». Всего за карьеру он снялся в 36 картинах, из них самыми известными стали: «Сирота» (1958 год), «Зеленый шершень» (1967), «Большой босс» (1971), «Кулак ярости» (1972), «Путь дракона» (1973) и многие другие. Последней картиной, в которой снялся Брюс Ли, стал фильм «Башня смерти», где он сыграл Билли Ло.

Каким рос Ли? В детстве и юности он был слаб физически, в кино ему давали играть трудных подростков. Однако позже Брюс Ли увлекся боевыми искусствами и оказалось, что он талантливый ученик. Так, базовые движения кунг-фу, изучают которые неделями, он освоил всего за три дня. Далее Ли начал осваивать и другие боевые искусства, что ему тоже далось с легкостью. Тогда же благодаря полученному опыту он разработал собственный стиль кунг-фу, который назвал джит кунг-до, что переводится как «опережающий кулак». Правда, сам изобретатель не считал это новым стилем, а называл методом, который можно применять как в боевых искусствах, так и в уличной драке.

Брюсу Ли принадлежат ряд цитат, получивших распространение посредством кинокартин среди его поклонников, например:

«Не бойся провала, в великих устремлениях великолепно даже провалиться».

Или: «Я в этом мире не для того, чтобы жить ради ваших ожиданий, а вы не для того, чтобы жить ради моих ожиданий», — считал Ли.

Актер, продюсер, режиссер и мастер восточных единоборств в 1972 году получил специальный приз жюри «Золотая лошадь» за акробатические трюки в фильме «Кулак ярости».

Смерть же любимица Китая, да и всего мира, до сих пор вызывает массу споров и сомнений. Он скончался 20 июля 1973 года, когда работал над кинолентой «Игра смерти», в Гонконге. Основная версия заключается в том, что когда актер устал, он прилег, выпил таблетку, содержащую аспирин и мепробамат, что привело к отеку мозга. Официальной версией это является потому, что вскрытие подтвердило этот исход. Но анализы для проверки не брали, из-за чего позже журналисты и поклонники Ли поставят под сомнение тот факт, что смерть произошла от таблетки. Зародилось множество слухов, например, говорили, что его убил другой мастер восточных единоборств, который пытался конкурировать с актером. Однако слух этот так и не подтвердился.

В ноябре 2005 года в Гонконге на набережной появился первый в мире памятник Брюсу Ли, построенный на деньги фанатов. В своей книге воспоминаний «Брюс Ли. Мужчина, которого только я знала» жена Ли Линда писала по поводу его смерти:

«Я слышала всевозможные фантастические теории, каждый спекулировал его смертью как мог; и чем больше вы анализировали эти домыслы, тем более и более они казались вам абсурдными. Но правда лишь в том, что китайцы потеряли своего великого героя и отказывались видеть его мертвым. Устав от всего этого потока слухов, я публично попросила жителей Гонконга оставить его душу в покое».

Что касается похорон популярнейшего мастера восточных единоборств, то известие о смерти его стало трауром для всей страны. Тело Брюса Ли переправили в Сиэтл, где в тот момент находилась его семья, там с ним попрощались родственники и захоронили. Спустя уже 42 года поклонники Ли до сир навещают его могилу. А сам он стал культовым персонажем героических фильмов. Так, о нем было снято 12 фильмов, упоминают его еще в 15 картинах.