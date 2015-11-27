Калуга, 27 ноября, 2015, 11:27 — ИА Регнум. Калужской транспортной прокуратурой проведена проверка в порядке контроля устранения ранее выявленных в международном аэропорту «Калуга» отдельных нарушений законодательства в области обращения с отходами, охране атмосферного воздуха и почвы от загрязнений и иных нарушений.

airkaluga.ru Аэродром в Калуге является аэродромом класса «В» и имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2 200 м и шириной 45 м.

Как сообщила 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник Калужского транспортного прокурора Анастасия Самойлова, проверкой установлено, что АО «Международный аэропорт «Калуга» приняты конкретные меры по устранению выявленных нарушений законов в области охраны окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности.

Руководством аэропорта организовано получение разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, а также лимитов на размещение отходов от хозяйственной деятельности, ликвидированы навалы строительного и бытового мусора на территории аэродрома и в границах приаэродромной территории.

Работа с электроустановками аэропорта приведена в соответствие с требованиями нормативных правовых актов в указанной области, а также в полном объеме обеспечена безопасность работников аэропорта при эксплуатации данных установок. Также устранены нарушения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности на объектах воздушного транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокурорская проверка в аэропорту обнаружила, что используемые работниками электрозащитные средства не прошли испытания, часть сотрудников эксплуатируют их при отсутствии соответствующей подготовки. Автоматическая пожарная сигнализация, которой оборудованы аэровокзал и другие здания аэропорта, неисправна, система оповещения людей о пожаре, насосы системы внутреннего и наружного противопожарного водопровода не работают.

Также было установлено, что аэропорт осуществляет сброс сточных вод без соответствующего разрешения, очистные сооружения ливневых и дренажных сточных вод не введены в эксплуатацию, на аэродроме и на стоянке для техники, которая его обслуживает, отсутствует система отведения поверхностных вод на очистные сооружения.

Выявленные нарушения были признаны прокуратурой угрозой жизни и здоровью работников аэропорта и пассажиров, а также угрозой окружающей природной среде. В связи с этим в отношении акционерного общества «Международный аэропорт «Калуга» и гендиректора ЗАО «Экострой» прокуратурой было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях. Оба акционерных общества оштрафованы на общую сумму более 300 тысяч рублей, 20 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, аэродром в Калуге является аэродромом класса «В» и имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2 200 м и шириной 45 м. Международный аэропорт «Калуга» рассчитан на прием воздушных судов типа А-319, «Боинг-737» и других судов такого и меньшего класса. Пропускная способность аэровокзального комплекса — 100 пассажиров в час. Прогнозируется, что к 2030 году пассажиропоток достигнет 500 тысяч человек в год. Общий объем средств на строительство аэропорта составил порядка 4 миллиардов рублей.