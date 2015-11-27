Махачкала, 27 ноября, 2015, 11:21 — ИА Регнум. В первые дни после введения на территории РФ системы взимания платы с грузовиков за пользование федеральными дорогами «Платон» в ряде регионов поднялась волна протестов среди водителей. Не стал исключением и Дагестан. Власти республики вступили в диалог с дальнобойщиками и смогли разрешить ситуацию. Как сообщает управление пресс-службы и информации администрации главы и правительства Республики Дагестан, 25 ноября председатель правительства республики Абдусамад Гамидов обсудил с водителями назревшие проблемы отрасли. Во встрече также принял участие депутат Государственной думы РФ Мамед Абасов.

fast-images.ru Большегрузные авто

Гамидов подчеркнул, что власть готова искать компромиссы и своевременно решать все вопросы. Вице-премьер правительства Дагестана Магомед Исаев доложил руководителю кабинета министров, что по одной из ранее заявленных проблем дальнобойщиков, а именно существующей на дорогах коррупции, были предприняты результативные меры: «Указание главы Дагестана и ваше, Абдусамад Мустафаевич, поручение по искоренению взяток с водителей большегрузных автомобилей выполнено».

О прекращении поборов на дорогах говорили и сами водители. По словам Абдусамада Гамидова, это стало возможным благодаря усилиям министра внутренних дел по Республике Дагестан Абдурашида Магомедова и начальника республиканского управления ГИБДД МВД Валерия Громова. «В настоящий момент транспортный комплекс республики работает в штатном режиме. Мы провели целую серию встреч с представителями перевозчиков, разъяснили все имеющиеся вопросы. Никаких массовых акций ни в Хасавюрте, ни в Кизляре нет», — отметил председатель правительства Абдусамад Гамидов.

Член совета Ассоциации автомобильных перевозчиков (АСМАП) по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Магомедакрам Гаджиев поблагодарил руководство республики за поддержку и понимание: «Как только началась забастовка, представители органов власти выслушали наши проблемы и помогли донести их до депутатов Государственной думы от Дагестана. За это большое спасибо». По итогам разговора дальнобойщики признали, что нет смысла продолжать требовать от руководства республики отмены «Платона». В связи с другими озвученными вопросами премьер-министр подтвердил готовность содействовать их разрешению.

Ранее, 24 ноября, под руководством заместителя думского комитета по конституционному законодательству Ризвана Курбанова была организована встреча представителей перевозчиков республики Дагестан с руководством Росавтодора, представителями Министерства транспорта РФ и представителями оператора системы «Платон». По словам Курбанова, в ходе этой встречи перевозчикам были разъяснены принципы работы системы, поправки в КоАП касающиеся штрафов, влияние введенного сбора платы за проезд на бизнес и ценообразование.

Как подчеркивает Магомедакрам Гаджиев, «на сегодняшний день в республике нет никаких акций против системы взимания платы или иных протестов со стороны дальнобойщиков, все нормально работает и никаких маршей протестов не планируется».