Москва, 27 ноября, 2015, 11:07 — ИА Регнум. В России за 10 месяцев 2015 года производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях (без учета личных подсобных хозяйств) России составило 4,5 млн тонн, что на 8,8% (+363,7 тыс. тонн) выше уровня за соответствующий период 2014 года, сообщили в Минсельхозе РФ.

my-life.ua Яйцо куриное

Производство яиц в сельскохозяйственных организациях (без учета личных подсобных хозяйств) России увеличилось на 3,1% или на 807,8 млн штук относительно соответствующего периода 2014 года и достигло 27,7 млрд штук.

«Значительный рост производства мяса птицы в сельскохозяйственных организациях наблюдался в Псковской, Ивановской, Магаданской областях. А производства яиц — в Саратовской области, Чеченской и Кабардино-Балкарской Республиках. Это стало возможным за счет реконструкции, модернизации и ввода в эксплуатацию новых объектов животноводства», — отметил глава департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Владимир Лабинов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата средние цены сельскохозяйственных производителей на мясо птицы и яйца в октябре 2015 года в Российской Федерации составили: 96,3 руб./кг и 40,9 руб./десяток соответственно.