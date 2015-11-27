Москва, 27 ноября, 2015, 10:53 — ИА Регнум. Двусторонние переговоры представителей МИД РФ и Сирии пройдут в Кремле сегодня, 27 ноября.

В.Арлашина. И.Черевива. За мир надо бороться! 1986

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Сирии Валид Муаллем обсудят вопросы двусторонних отношений России и Сирии, в частности будет затронута тема мирных переговоров между президентом Сирии Башаром Асадом и сирийской оппозицией. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова сегодня, 27 ноября.

Она подчеркнула, что одна из важнейших тем переговоров — меры по урегулированию конфликта на территории Сирии. «В фокусе внимания будет тематика налаживания политического процесса с целью урегулирования сирийского кризиса», — сообщила она. Немаловажным аспектом такого урегулирование является необходимость проведения переговоров с сирийской оппозицией. Их планируется начать до конца текущего года.

«В соответствии с пониманием, достигнутым в рамках Международной группы поддержки Сирии, необходимые условия для начала диалога между правительством Сирии и сирийской оппозицией должны быть созданы до конца текущего года», — сообщала Захарова.

Отмечается, что со стороны правительства Сирии есть намерение разрешить внтурисирийский конфликт путём переговорного процесса. Для того чтобы оппозиция смогла принять в нём участие, она должна выступить с единым видением проблемы.

«Дамаск уже определил список своих представителей для участия в межсирийском диалоге. Что касается оппозиционных групп, то перед ними по-прежнему стоит задача выработки общей политической платформы и определения команды ответственных переговорщиков», — пояснила Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Муаллем прибыл в Москву 25 ноября. В этот же день состоялась его встреча со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным.

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Кроме того, сирийский политик провёл в Москве ещё ряд официальных встреч.