Барнаул, 27 ноября, 2015, 10:28 — ИА Регнум.



ГТРК «Алтай» Олег Пешков в молодости: Имя летчика, погибшего в Сирии, увековечат на Алтае

Командир российского бомбардировщика Су-24М Олег Пешков был родом с Алтайского края

Командир российского бомбардировщика Су-24 подполковник Олег Пешков, погибший над Сирией в результате атаки турецких военных, был родом с Алтайского края. Об этом 26 ноября сообщили корреспонденты программы «Вести-Алтай». Пешков родился в Косихинском районе 3 августа 1970 года. Когда ему было два года, его семья уехала с Алтая.

В архиве даже отыскались документы, подтверждающие — Косиха — малая родина Олега Пешкова. «Удалось найти похозяйственную книгу за 71−72 годы, где имеются сведения об этой семье. О семье Пешковых. Пешков Анатолий Григорьевич, его жена, Ольга Ильинична, и их сын, Олег Анатольевич. Они проживали в Косихе на улице Рабочей и в 1972 году они выбыли из Косихи в Восточно-Казахстанскую область», — пояснила заместитель главы Косихинского сельсовета Галина Рубцова.

В Косихе говорят, что Олег Пешков ещё несколько лет приезжал сюда в деревню — на каникулы. Вот по этим окрестностям он бегал со своими двоюродными братьями и сёстрами. Некоторые до сих пор живут в Косихе.

Имя Олега Пешкова будет увековечено в сквере памяти Косихинского района. На следующей неделе в Косихе проведут траурный митинг, а 23 февраля там планируют открыть мемориальную доску герою. «Косиха — родина 11 Героев Советского Союза. И теперь этот список дополнил ещё один герой. Герой России Олег Пешков», — информирует корреспондент «Вести-Алтай» Дмитрий Клишин.

Алтайская узница концлагеря: «Трупы лежали повсюду, как мешки с мукой»

26 ноября «Комсомольская правда» (Барнаул) опубликовала страшные воспоминания тех, у кого война отняла детство. Корреспондент Марика Кочнева напомнила, что в Алтайском крае проживают 420 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. В 2011 году их было 595. 180 детей войны живет в Барнауле. Алла Лучинина говорит, что в концлагере она была с мамой и сестрой. «У детей постарше брали кровь для солдат вермахта. Старшая сестра Элеонора до сих пор, когда лежит в больницах, при виде шприца испытывает страх или теряет сознание», — вспоминает Алла Лучинина.

Галина Петухова в марте 1943-го жила в Пскове. Вспоминает, как в дом вломились полицаи и повели к вокзалу. «Сотни людей сгрузили в грязные вагоны. В бараках концлагеря Алитус был страшный холод, согреться можно было, лишь тесно прижавшись друг к другу. Били больно — на себе испытала. Особенно зверски били женщины-охранницы», — рассказала Галина Петухова.

Валентина Бурмагина рассказала, что в концлагере было много поляков, которые очень ласково произносили слова «пани», «пан» и выстреливали в затылок. «За колючей проволокой тянулся ров, который выкапывали для себя пригнанные евреи. После расстрелов еще долго слышались стоны», — говорит Валентина Бурмагина.

Вера Ефимова попала в Бухенвальд. Вот ее воспоминания: «Полгода в Бухенвальде мне и теперь кажутся вечностью. Нас забирали на опыты или кровь сдавать. Обессилевшие дети лежали в бараках и тихо дожидались, какая из смертей придет быстрей. Каждое утро заходили охранники и увозили на тележках в крематорий тех, кто умер ночью. Когда мне становилось совсем худо, я пела «Катюшу».

Людмила Кулакова: «Сначала нас с бабушкой увезли в концлагерь под Минском. Вокруг территории — колючая проволока, стояли немцы с автоматами, с собаками. От голода люди умирали постоянно, трупы лежали повсюду, как мешки с мукой. Потом нас перевезли в польский лагерь. Тут началась эпидемия тифа. Бабушка заразилась брюшным тифом, а я сыпным. Все тело пошло нарывами. Спали вповалку на полу. Вот мы с бабушкой друг к другу прижмемся и лежим. Однажды заснули, и бабушка больше не проснулась, ее бросили в ров к остальным…»

Алтайский губернатор отправил в отставку спортивного функционера

Начальник управления Алтайского края по физической культуре и спорту Владимир Альт покинул свой пост. Решение, завизированное губернатором региона Александром Карлиным, официально объясняется формальной причиной: два дня назад чиновник отметил свое 60-летие. Как рассказал 24 ноября ИА «Банкфакс» сам Владимир Альт, пока он не знает, где в дальнейшем продолжит свою трудовую деятельность.

«Пока желание только одно — хочу отдохнуть, если позднее буду востребован, думаю, позовут. Кто будет после меня работать (начальником управления по физической культуре и спорту), рассуждать не берусь», — заявил собеседник. Также известно, что накануне своего увольнения, 23 ноября Владимир Альт был награжден медалью «За заслуги в труде». Как говорится на официальном сайте региона, это награда за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Алтайские автоперевозчики готовятся к акции против «Платона»

Совместная акция протеста автомобильных перевозчиков и крайкома КПРФ пройдет в Барнауле 6 декабря. Участники митинга будут выступать против введения платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам. Об этом 25 ноября сообщает ИА «ПолитСибРу».

«Планируется, что только из Новосибирска поддержать акцию протеста приедут около 50−60 человек. На митинге выступят представители районных, городских и краевых депутатов от КПРФ, президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев, водители-дальнобойщики и руководители транспортных компаний. Запланировано, что участники митинга примут обращение к Законодательному собранию Алтайского края, в котором предложат поддержать их требования», — отмечается в сообщении информагентства.

В Алтайском крае стали пропадать 13 — и 15-летние девочки

В последнее время в регионе все чаще стали пропадать девочки 13−15 лет, — об этом сообщила замначальника управления ГУ МВД России по Алтайскому краю Марина Муравьева. По ее словам, дети активно общаются в интернете, заводят знакомства со старшими мальчиками и девочками. В результате уходят из дома. Причем это касается всех семей, не только неблагополучных, — подчеркнула Марина Муравьева. Информацию о круглом столе с участием сотрудников Следственного комитета и полиции, а также волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и представителей СМИ 24 ноября опубликовала газета «Комсомольская правда» (Барнаул).

Издание приводит также слова замруководителя отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю Алексея Трофимова: за 10 месяцев этого года в розыск объявили почти 5 тысяч человек. 900 из них — это дети и подростки.

О Барнауле создали необычный ролик

В интернете набирает популярность видео «Барнаул сквозь время/пространство». Оно было создано Altay Explorer|Graphite Pictures, — сообщает 24 ноября сайт газеты «Алтайская правда».

Пятиминутный ролик демонстрирует связь исторических фотографий Барнаула с его современным обликом. Авторы соединили архивные снимки и видео памятных мест города.

Собакам закон писан

Корреспондент газеты «Каменске известия» Наталья Морозова опубликовала статью, посвященную проблеме бездомных животных.

Она напомнила, что алтайские депутаты на сессии 29 октября в окончательной редакции приняли закон о передаче муниципалитетам полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных. В бюджете края на текущий год на эти цели предусмотрено 8 млн рублей.

«Отловом смогут заниматься как юридические, так и физические лица при условии, что специалисты должны иметь прививки от бешенства. В течение 10−15 дней собачку должны привить, стерилизовать. И… вернуть прежнему владельцу. А если старого владельца нет и новый не появился, собачку усыпят», — пишет каменский корреспондент.

Поговорив с местными жителями, она делает вывод: «Большинство считают, что как бы ни было жаль животных, но они не должны представлять опасность для людей. Стоит вспомнить страшные случаи, когда собаки загрызают насмерть или делают человека калекой».