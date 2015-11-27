Южно-Сахалинск, 27 ноября, 2015, 10:37 — ИА Регнум. В Сахалинскую область пришел циклон. Из-за сильной метели, снегопада и порывистого ветра видимость стала менее 500 метров. Закрыта связывающая остров с материком переправа Ванино — Холмск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС региона.

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На Сахалине также частично приостановлено авиасообщение. Авиакомпания Asiana Airlines отменила рейс в Сеул (Корея). Задержаны до 28−30 ноября вылеты в Москву, Владивосток, Хабаровск, Итуруп, Оху, Южно-Курильск, Шахтерск. Кроме того, аэропорт пока не сможет принять рейсы из этих городов, сообщается на сайте. Прилеты станут также возможны только 28−30 ноября.

«Аэропорт «Южно-Сахалинск» работает по фактической погоде. Метеорологические условия в районе аэродрома ухудшаются (видимость составляет 600 метров). Работает вся необходимая снегоуборочная техника. Взлетно-посадочная полоса находится в состоянии, пригодном для выполнения полетов. Вся информация о задержанных рейсах доводится до пассажиров своевременно. Скопления людей в аэровокзале нет», — отметили в пресс-службе аэропорта.