Лондон, 27 ноября, 2015, 10:06 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» вступил в переговоры с испанской «Барселоной» по поводу перехода аргентинского нападающего каталонцев Лионеля Месси, утверждает британский таблоид The Sun.

lionelmessi.ru Месси в розыгрыше Кубка Жоана Гампера

По данным издания, руководство «Ман Сити» предложило 28-летнему нападающему сборной Аргентины проект контракта с ежегодной зарплатой €57 млн, в то время как его нынешняя зарплата составляет €37 млн.

Представители Месси выразили готовность к обсуждению условий сделки с английским клубом, однако на достижение договорённости сторон, учитывая статус сделки, возможно, понадобится не один месяц.

По предварительным данным, за трансфер аргентинского форварда «Ман Сити» готов отдать до €170 млн.