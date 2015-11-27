Москва, 27 ноября, 2015, 09:55 — ИА Регнум. Расчеты Росавтодора свидетельствуют о том, что запуск системы «Платон» не окажет существенного влияния на рост инфляции. Исходя из экономических показателей при тарифе для грузоперевозчиков в 1,53 руб./км и 3,06 руб./км, ее уровень не превысит 0,1%, сообщили в Федеральном дорожном агентстве.

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«Тарифы были два раза утверждены правительством: 3,50 рубля — в 2013 году, 3,73 рубля — в 2015 году. Что касается дорог в других государствах, по которым проходят маршруты российских перевозчиков, то в Белоруссии 1 км стоит более 10 рублей. В Германии, Австрии, Польше, Франции — более 41 рубля. Официальные ожидания по росту тарифов в соотношении с инфляцией составляют 0,1%», — пояснил глава Росавтодора Роман Старовойт.

В Центробанке РФ отметили, что влияние введения платы за пользование федеральными автодорогами многотонными грузовиками на динамику инфляции окажется несущественным и будет носить разовый характер. По мнению регулятора, вклад нового сбора в темпы прироста потребительских цен на продовольственные товары не превысит 0,1 п.п. и в 2015 и в 2016 годах. Влияние сбора на прирост цен на непродовольственные товары и услуги в ЦБ РФ оценивают еще ниже.

Напомним, с 15 ноября на всех федеральных трассах России запущена в эксплуатацию система взимания платы с грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн, получившая название «Платон».

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Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России проходят акции протеста дальнобойщиков. В свою очередь Росавтодор с открытым письмом обратился к водителям большегрузных автомобилей с призывом прекратить забастовки. Позже в Росавтодоре была создана рабочая группа по проблеме сбора платежей за проезд 12-тонников по федеральным трассам.

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