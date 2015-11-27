Афины , 27 ноября, 2015, 09:50 — ИА Регнум. Митинг, посвященный провокационному обстрелу Турцией российского бомбардировщика Су-24, прошел в центре Афин. Как передает НТВ, во время акции протеста местные жители сожгли флаги Турции и США, продемонстрировали плакаты с критикой НАТО и предложили Греции выйти из союза.

cicot.or.th Флаг США

Более 100 человек 26 ноября вышли на центральную площадь Синтагма и направились в сторону турецкого посольства, дойти до которого им помешали стражи порядка. Возле фонтана митингующие развернули плакаты с критикой НАТО и Турции и разбросали листовки с призывами к Греции выйти из альянса.

Участники акции заявили, что действия Турции — это удар в спину не только РФ, но и международной антитеррористической коалиции.

Кроме того, демонстранты сожгли флаги Турции и США, а остатки турецкого один из митингующих растоптал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции в Сирии против «Исламского государства».

Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.