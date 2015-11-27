Москва, 27 ноября, 2015, 09:35 — ИА Регнум. На авиационную базу Воздушно-космических сил России, дислоцированную в Нижегородской области, поступило звено модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, сообщили в Минобороны РФ.

aviadejavu.ru 16 МиГ-31БМ

Летный и инженерно-технический состав прошел переучивание на данный тип авиационной техники и в дальнейшем приступит к практическому освоению истребителей.

Отмети, модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ обладает современной системой управления. Дальность обнаружения цели достигает 320 км, поражения — 280 км. Самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время происходит перевооружение Вооруженных сил РФ новейшей техникой. В частности, на российскую военную базу в Армении поступили новые разведкомплексы «Орлан-10», а ВВС и ПВО Южного ВО получили более 10 новых самолетов и вертолетов (до конца года получат свыше 35). ВМФ получил два береговых ракетных комплексов «Бастион». Еще 5 новейших комплексов поступят на Северный и Тихоокеанский флоты в 2016 году. Авиация Черноморского флота РФ получила 8 новейших истребителей Су-30СМ В ближайшее время 5 соединений ВДВ России получат новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).