Ливерпуль, Великобритания, 27 ноября, 2015, 09:31 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» на своем поле обыграл французский «Бордо» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы В, прошедшая 26 ноября в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:1.

myliverpool.ru ФК «Ливерпуль»

В составе хозяев поля отличились Джеймс Милнер (38-я минута) и Кристиан Бентеке (45-я), у французской команды гол забил Анри Севе (33-я).

Отметим, что именно гости открыли счет в матче, но подопечные Юргена Клоппа сумели найти в себе силы и перевернуть ход встречи.

Благодаря этой победе английский клуб поднялся на первую строчку в группе B и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы. Футбольный клуб «Бордо» же лишился шансов на выход из группы.

Лига Европы. Группа B. 5-й тур

Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) — Бордо (Бордо, Франция) — 2:1.

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