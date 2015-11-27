Москва, 27 ноября, 2015, 09:18 — ИА Регнум. Россельхознадзор намерен ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции из Турции в связи с выявлением каналов поставок товаров с поддельными турецкими сертификатами, сообщил «Коммерсанту» руководитель ведомства Сергей Данкверт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Турецкий продавец фруктов

«По Турции был ряд претензий, — говорит он. — Безопасность турецкой продукции… была в «колеблющейся» позиции, мы их предупреждали. Мы выявили каналы поставок с поддельными сертификатами через Белоруссию… и готовились закрывать ввоз продукции с турецкими сертификатами, кроме 2-х портов — Калининградского и Новороссийского».

Данкверт уточнил, что российскую сторону беспокоило, с одной стороны, снижение контроля со стороны Турции в области ветеринарии, а с другой стороны — поставки растениеводческой продукции с поддельными турецкими сертификатами.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что в среднем 15% турецкой сельхозпродукции не соответствует российским нормам. С начала 2015 года зарегистрировано порядка 40 случаев выявления остатков запрещенных и вредных веществ в турецкой продукции животного происхождения. Роспотребнадзор выявил несоответствие нормативным требованиям качества и безопасности ряда товаров легкой промышленности из Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике Су-24 был сбит турецким истребителем F-16. Пилотам удалось катапультироваться. Командир экипажа погиб, штурман Су-24 выжил, его удалось спасти в ходе спасательной операции.

Турция заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство. Россия настаивает, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.