Грозный, 27 ноября, 2015, 09:04 — ИА Регнум. На территории Турции до сих пор находятся террористы, скрывающиеся от справедливого наказания за совершенные в Чечне преступления. Несмотря на обращения к властям, турецкие власти не выдают в руки российского правосудия бандглаварей и экстремистских идеологов, находящихся в международном розыске. Об этом накануне в своей речи на торжественном собрании, посвященном 10-летию Парламента Чеченской Республики заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Несмотря на все запросы и обращения к турецким властям, до сих пор Удугов, Умаров и другие террористы остаются в этой стране», — отметил Кадыров. По его словам, многие сбежавшие из России террористы нашли убежище в Европе и оттуда пытаются финансировать боевиков, ведущих свою террористическую деятельность на территории России.

«В частности, в Турции скрываются шайтаны, которые несколько лет нас убивали в Чечне. Мы неоднократно просили главу МВД Турции, премьер-министра, отдайте бандитов, которые нас терроризировали. Но все тщетно. В итоге даже сейчас эти шайтаны, находясь в Турции, не оставляют попыток финансировать остатки бандподполья, — заявил чеченский лидер. — Хотя речь идет о террористах, которые находятся в международном розыске, их нам не выдают. И кто в результате, получается, сегодня поддерживает террористов?».

Напомним, ранее, комментируя факт уничтожения турецким истребителем российского бомбардировщика СУ-24, Кадыров написал на своей странице в Instagram: «Я нисколько не сомневаюсь, что Турция очень долго будет сожалеть о содеянном. Так коварно не поступают те, кто при каждом случае говорит о дружбе и сотрудничестве».