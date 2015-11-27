Циклон в Приморье: сорванные баннера и крыши, перевернутые авто
Владивосток, 27 ноября, 2015, 08:50 — ИА Регнум. Прошедший в Приморье мощный циклон принес сильный ветер, который сметал все на своем пути. Спасательными службами зафиксировано несколько ЧП, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Стихия в Приморье
Владивосток отходит от стихии — порывы ветра нанесли значительные повреждения облику города, а также немалый ущерб жителям. Особенно пострадали автомобилисты — на припаркованные машины сыпались куски железа, крыши с домов, баннера и даже сносило остановочные комплексы. По счастливой случайности обошлось без человеческих жертв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС.
Фотографии слетевшей крыши, которая упала на припаркованные автомобили опубликовали в соцсетях очевидцы.