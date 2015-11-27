Владивосток, 27 ноября, 2015, 08:50 — ИА Регнум. Прошедший в Приморье мощный циклон принес сильный ветер, который сметал все на своем пути. Спасательными службами зафиксировано несколько ЧП, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

instagram.com/dps_vl Стихия в Приморье

Владивосток отходит от стихии — порывы ветра нанесли значительные повреждения облику города, а также немалый ущерб жителям. Особенно пострадали автомобилисты — на припаркованные машины сыпались куски железа, крыши с домов, баннера и даже сносило остановочные комплексы. По счастливой случайности обошлось без человеческих жертв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС.

Фотографии слетевшей крыши, которая упала на припаркованные автомобили опубликовали в соцсетях очевидцы.