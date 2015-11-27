Москва, 27 ноября, 2015, 08:50 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров опроверг информацию о том, что президент Турции Эрдоган звонил Владимиру Путину после инцидента с российским бомбардировщиком.

turkeyanalyst.org Реджеп Тайип Эрдоган

«Не было», — ответил Лавров журналистам на вопрос, пытался ли позвонить Путину турецкий лидер.

Глава МИД также подтвердил, что встречи глав России и Турции на климатическом саммите в Париже не ожидается.

«На этот вопрос уже ответили», — заявил Лавров, имея в виду пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который сообщил, что встреча Путина и Эрдогана не планируется.

Ранее в интервью телеканалу France24 Эрдоган заявил, что после атаки на российский СУ-24 турецких истребителей он делал попытку позвонить Путину, однако разговор не состоялся.