Магас, 27 ноября, 2015, 08:36 — ИА Регнум. Тарифы на электроэнергию для жителей Ингушетии останутся прежними. Смена поставщика электроэнергии не отразится на ценах за свет. Об этом ИА REGNUM 27 ноября сообщили в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

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Напомним, АО «Ингушэнерго», которое было единственным поставщиком электроэнергии в республику, лишили статуса гарантирующего поставщика за существенные нарушения в деятельности компании. С 1 декабря текущего года Министерство энергетики РФ передало функции гарантирующего поставщика на территории Ингушетия от АО «Ингушэнерго» к Ингушскому филиалу МРСК Северного Кавказа.

Информируя, что никаких неудобств потребители, которые до сих пор являлись добросовестными плательщиками, на себе не ощутят, энергетики предупреждают, что при переводе потребителей на обслуживание в Ингушский филиал МРСК Северного Кавказа будет проведено оперативное снятие показаний приборов учета на 1 декабря как у юридических, так и у физических лиц. Эти действия должны осуществить сами абоненты и передать данные своих счетчиков в ближайшее отделение Ингушского филиала.

Юридическим лицам придется также до 1 февраля 2016 года перезаключать договоры с новым гарантпоставщиком. При этом и для них тарифы на электроэнергию останутся прежними, изменятся лишь реквизиты поставщика.

Как отмечено в приказе Минэнерго РФ, при проведении реорганизационных мероприятий должна быть обеспечена бесперебойность поступления платежей. Кроме того, планируется максимально сохранить квалифицированный персонал сбытовой компании АО «Ингушэнерго».

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Напомним, долг потребителей электроэнергии Ингушетии перед энергетиками за потребленный свет достиг на 1 октября 2015 года более 1,6 млрд рублей. При этом общая задолженность населения достигла около 562 млн рублей. Основная масса неплательщиков, бывшие розничные перепродавцы электроэнергии и предприятия ЖКХ, ныне не работающие и признанные банкротами. Только одни водоканалы в Ингушетии задолжали за электроэнергию почти 900 млн рублей.