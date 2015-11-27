Москва, 27 ноября, 2015, 08:16 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ 27 ноября состоится открытие самого крупного искусственного катка в Европе. Открытие будет проходить очень торжественно: гостей мероприятия ждёт театрализованный парад, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

вднхкаток.рф Каток на ВВЦ

Организаторы уточнили время начала представления — парад начнётся в 20:00 мск. Покататься на коньках можно будет уже в 17:00 мск.

Для участия в театрализованном представлении приглашены 150 артистов. «В финале — выступление Алексея Ягудина и пары Татьяна Тотьмянина — Максим Маринин. Проведут церемонию Илья Авербух и Алексей Ягудин», — сообщили в пресс-службе.

В театрализованном параде будут участвовать артисты разных жанров: «барабанщики, цирковые акробаты, ледовый балет и другие. Движение каждой тематической группы предваряет большой елочный шар, раскрашенный в яркий и запоминающийся новогодний узор».

Парад состоится в честь открытия нового зимнего сезона, которое в этом году совпало с 150-летием открытия первого в России общественного катка.

В интернете начата продажа билетов.