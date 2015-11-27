Афины , 27 ноября, 2015, 08:03 — ИА Регнум. Граждане, собравшиеся в центре греческой столицы, потребовали призвать к ответственности руководство Турции. Протест связан с инцидентом вокруг российского бомбардировщика Су-24, сбитого в Сирии истребителем турецких ВВС 24 ноября.

ren.tv Акция протеста против атаки на Су-24 в Греции

Как передает НТВ, организаторы протестной акции заявляют о поддержке российской политики: «Мы, греки, с Россией, мы с президентом Путиным. Мы поддерживаем его во всех его движениях, во всех его высказываниях. Мы знаем, что Россия сегодня спасает буквально не себя, а весь мир».

Во время митинга протестующие держали в руках плакаты с критикой НАТО, а также сожгли американский и турецкий флаги.

После завершения митинга граждане направились к посольству Турции, чтобы подать петицию с изложением своих взглядов, однако полиция не пустила протестующих к зданию дипломатической миссии.