Берлин, 27 ноября, 2015, 05:49 — ИА Регнум. Торговец оружием, подозреваемый в продаже автоматов исполнителям терактов в Париже в ночь на 14 ноября, арестован германскими властями, передаёт телеканал RT.

zeit.de Торговец оружием арестован в Германии

В настоящее время подозреваемый содержится в следственном изоляторе в Штутгарте. По данным спецслужб, в начале ноября он продал боевикам несколько автоматов Калашникова.

Сообщается, что в изъятом у мужчины при задержании смартфоне сохранилась переписка, из которой следует, что оружие было продано «арабу из Парижа».

Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило со ссылкой на следственные органы ФРГ, изучающие обстоятельства парижских терактов, что автоматы были закуплены боевиками у немецкого торговца через интернет.

До этого в СМИ появлялась информация со ссылкой на данные болгарских спецслужб о том, что автоматы Калашникова, которые использовали террористы, были произведены в Болгарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате террористических атак в ночь с 13 на 14 ноября в Париже погибли 130 человек, ещё более 350 человек получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».