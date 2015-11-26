Симферополь, 27 ноября, 2015, 01:57 — ИА Регнум. Взрыв в квартире многоэтажного дома в Симферополе, в результате которого погиб один человек, произошёл во время монтажа натяжных потолков, при котором используется газ. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Владислав Осипов ИА REGNUM Взрыв бытового газа на улице Федько в Симферополе

Уточняется, что к ликвидации последствий взрыва привлечены 67 человек и 21 единица техники.

Как передавало ИА REGNUM, взрыв прогремел вечером 26 ноября на пятом этаже десятиэтажного дома на улице Федько в Симферополе.

В результате взрыва оказались повреждены оконные и дверные блоки с первого по пятый этаж, осыпалась штукатурка. Осколки пробили шифер и погнули крыши машин. При взрыве погиб один человек — рабочий, осуществлявший ремонт квартиры.

Региональное управление Следственного комитета начало доследственную проверку по факту произошедшего.