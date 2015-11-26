Взрыв в Симферополе произошёл при монтаже натяжных потолков в квартире
Симферополь, 27 ноября, 2015, 01:57 — ИА Регнум. Взрыв в квартире многоэтажного дома в Симферополе, в результате которого погиб один человек, произошёл во время монтажа натяжных потолков, при котором используется газ. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Уточняется, что к ликвидации последствий взрыва привлечены 67 человек и 21 единица техники.
Как передавало ИА REGNUM, взрыв прогремел вечером 26 ноября на пятом этаже десятиэтажного дома на улице Федько в Симферополе.
В результате взрыва оказались повреждены оконные и дверные блоки с первого по пятый этаж, осыпалась штукатурка. Осколки пробили шифер и погнули крыши машин. При взрыве погиб один человек — рабочий, осуществлявший ремонт квартиры.
Региональное управление Следственного комитета начало доследственную проверку по факту произошедшего.