Москва, 27 ноября, 2015, 01:50 — ИА Регнум. Перед последним туром группового турнира можно оценить варианты, при которых российские клубы смогут продолжить борьбу в Лиге Европы на стадии плей-офф.

city.tj Гол

Группа B

«Рубин» пробьётся в плей-офф только в случае, если победит на выезде «Бордо», а «Ливерпуль» победит на выезде «Сьон». Не всё зависит от «Рубина», и скорее всего весной казанцев в Лиге Европы мы не увидим.

Группа C

«Краснодар» в последнем туре будет сражаться не за выход из группы, а за выход с первого места. Для этого надо сыграть не хуже, чем сыграет «Боруссия», и гарантией здесь может служить только выездная победа над азербайджанской «Габалой».

Группа H

«Локомотив» может сам решить вопрос выхода в плей-офф, если выиграет в гостях у албанского «Скендербеу», а ничья, хотя и оставляет шансы, но не во всех вариантах. Например, при своей ничьей 0:0, и поражением «Бешикташа» от «Порту» 3:4.

Для России очень важно обойти в таблице коэффициентов УЕФА по итогам еврокубкового года Францию или Португалию. Тогда ещё через год в Лиге Чемпионов будут играть не два, а три лучших российских клуба. С этой точки зрения интересно, сколько французских и сколько португальских клубов продолжат выступать в Кубке Европы весной. Для них на сегодняшний день ситуация следующая.

Франция сейчас имеет в Лиге Европы «Бордо», «Марсель» и «Сент-Этьен» и «Монако».

«Бордо» может только добавить немного очков в копилку Франции, но продолжить выступления весной им не суждено.

«Марсель» сыграет в гостях со своим единственным конкурентом «Слованом» из Либереца, марсельцев устроит ничья.

«Сент-Этьен» уже в плей-офф.

«Монако» выйдет в плей-офф, если победит в гостях «Тоттенхем», а «Андерлехт» у себя дома не победит азербайджанский «Карабах». В это трудно поверить.

У Португалии в Лиге Европы остались «Брага», «Спортинг» и «Белененсеш».

«Брага» «уже в плей-офф.

«Спортинг» выйдет в плей-офф, если туда не выйдет «Локомотив».

«Белененсеш» в плей-офф не вышел, и ему остаётся только добавить хоть что-нибудь в очковую копилке своей страны. Надо напомнить, что одну команду в розыгрыше Лиги Европы Портуалия потеряла ещё на стадии отборочных матчей.

Положение команд в групповом турнире Лиги Европы перед последним туром можно посмотреть здесь или здесь.