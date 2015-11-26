В Лиге Европы стал известен весь расклад перед последним туром
Москва, 27 ноября, 2015, 01:50 — ИА Регнум. Перед последним туром группового турнира можно оценить варианты, при которых российские клубы смогут продолжить борьбу в Лиге Европы на стадии плей-офф.
Группа B
«Рубин» пробьётся в плей-офф только в случае, если победит на выезде «Бордо», а «Ливерпуль» победит на выезде «Сьон». Не всё зависит от «Рубина», и скорее всего весной казанцев в Лиге Европы мы не увидим.
Группа C
«Краснодар» в последнем туре будет сражаться не за выход из группы, а за выход с первого места. Для этого надо сыграть не хуже, чем сыграет «Боруссия», и гарантией здесь может служить только выездная победа над азербайджанской «Габалой».
Группа H
«Локомотив» может сам решить вопрос выхода в плей-офф, если выиграет в гостях у албанского «Скендербеу», а ничья, хотя и оставляет шансы, но не во всех вариантах. Например, при своей ничьей 0:0, и поражением «Бешикташа» от «Порту» 3:4.
Для России очень важно обойти в таблице коэффициентов УЕФА по итогам еврокубкового года Францию или Португалию. Тогда ещё через год в Лиге Чемпионов будут играть не два, а три лучших российских клуба. С этой точки зрения интересно, сколько французских и сколько португальских клубов продолжат выступать в Кубке Европы весной. Для них на сегодняшний день ситуация следующая.
Франция сейчас имеет в Лиге Европы «Бордо», «Марсель» и «Сент-Этьен» и «Монако».
«Бордо» может только добавить немного очков в копилку Франции, но продолжить выступления весной им не суждено.
«Марсель» сыграет в гостях со своим единственным конкурентом «Слованом» из Либереца, марсельцев устроит ничья.
«Сент-Этьен» уже в плей-офф.
«Монако» выйдет в плей-офф, если победит в гостях «Тоттенхем», а «Андерлехт» у себя дома не победит азербайджанский «Карабах». В это трудно поверить.
У Португалии в Лиге Европы остались «Брага», «Спортинг» и «Белененсеш».
«Брага» «уже в плей-офф.
«Спортинг» выйдет в плей-офф, если туда не выйдет «Локомотив».
«Белененсеш» в плей-офф не вышел, и ему остаётся только добавить хоть что-нибудь в очковую копилке своей страны. Надо напомнить, что одну команду в розыгрыше Лиги Европы Портуалия потеряла ещё на стадии отборочных матчей.
Положение команд в групповом турнире Лиги Европы перед последним туром можно посмотреть здесь или здесь.