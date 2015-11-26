Москва, 27 ноября, 2015, 01:04 — ИА Регнум. В Москве теоретически допускают, что высшее руководство Турции не осведомлено о поставках нефти в страну с сирийских территорий, подконтрольных «Исламскому государству», однако это не означает, что подобные сделки не должны пресекаться турецкими властями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Франсуа Олландом 26 ноября в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

parlamentnilisty.cz Колонна бензовозов перевозившая нефть на территории Сирии

«Что касается нефти и о том, что она якобы на территории Турции уничтожается… Я на «двадцатке» в Турции, в Анталье, показывал фотографии, сделанные с высоты пять тысяч метров нашими лётчиками. Автомобили, перевозящие нефть, выстроены в цепочку и уходят за горизонт. Это выглядит как живая нефтяная труба. Речь идёт о поставках нефти в промышленных масштабах с захваченных сирийских территорий, захваченных террористами. Именно с этих территорий, а ни с каких других. И мы видим с воздуха, куда идут эти машины. Они днём и ночью идут в Турцию», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

«Допускаю, что высшее политическое руководство Турции об этом ничего не знает. Трудно в это верится, но теоретически это возможно. Это, тем не менее, не означает, что турецкие власти не должны пресекать подобных противоправных сделок», — подчеркнул российский президент.

Он напомнил, что закупка нефти у террористов является прямым нарушением специальной резолюции Совета безопасности ООН. «В этих бочках, которые везут, — не просто нефть, там кровь наших граждан. Потому что на эти деньги террористы покупают оружие, боеприпасы, а потом устраивают кровавые акции и с нашим самолётом на Синае, и в Париже, и в других городах и странах мира», — сказал Путин.

«Если там турецкие власти перерабатывают, уничтожают её, мы что‑то не видим дыма от костров по уничтожению этой нефти. Повторяю: речь идёт о промышленных масштабах. Там нужно было бы соорудить специальные целые предприятия по уничтожению этой нефти. Ничего этого на самом деле не происходит. Если высшее политическое руководство Турции об этом ничего не знает, то пусть узнает», — заключил Путин.