Бухарест, 27 ноября, 2015, 00:46 — ИА Регнум. После атаки Турции на российский самолет в Сирии ситуация в регионе и в отношениях между Москвой и Анкарой «в любой момент может выйти из-под контроля». Об этом заявил в интервью бухарестскому изданию Ziare.com румынский политический аналитик Арманд Гошу.

Барак Обама — президент США, и Реджеп Тайип Эрдоган — президент Турции

По его словам, инцидент с самолетом «весьма серьезен». «Напряженность может резко возрасти. Мы имеем дело с двумя авторитарными и популистскими лидерами, Эрдоганом и Путиным, за спинами которых народы с имперским прошлым, и которые очень этим гордятся», — пояснил эксперт.

Вместе с тем он отметил, что хотя в Сирии интересы Москвы и Анкары во многом расходятся, «по многим другим ключевым вопросам у России и Турции общие интересы, и они отлично скоординированы за последние годы». «К этому стоит добавить хорошие, вплоть до последнего времени, личные отношения между Путиным и Эрдоганом. Двусторонние отношения в экономическом плане также довольно прочны», — добавил Гошу.

В то же время, по его словам, после турецкой атаки на российский самолет Путин не может вести себя по-другому. «Путин вынужден реагировать жестко, потому что его солдаты гибнут. Он унижен, потому что Эрдоган поступил так, как он не ожидал. Путин спутал его с Обамой», — сказал румынский аналитик.

Стратегической целью России в Сирии он считает «переформатирование глобальной системы безопасности, унаследованной после распада Советского Союза и окончания холодной войны». «Западу это, конечно, не нужно. Военной кампанией в Сирии Москва хотела показать Западу, в частности США, что Россия может действовать глобально, что она не просто региональная сила, но и мировой полюс силы в многополярном мире», — отметил Гошу.

По его словам, любая возможная договоренность между Россией и Западом по Сирии предполагает проведение выборов, признанных всеми заинтересованными сторонами. «Участие России в обсуждении формулы мирного урегулирования необходимо. На этот счет уже налаживаются контакты между Москвой и Вашингтоном. В случае координации военных действий между Россией и другими коалиционными силами против ИГИЛ, возникнет основа для сближения, которая позволит начать обсуждения и по украинскому вопросу», — считает эксперт.

На Украине, по его словам, Запад ждет от Москвы «прогнозируемой» политики, в то время как главная цель Кремля — отмена санкций. Гошу не исключил, что уже в январе следующего года благодаря продвижению в реализации Минских договоренностей Запад пойдет на уступки Москве в этом вопросе.