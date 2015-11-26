Москва, 27 ноября, 2015, 00:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает отговорками заявления Анкары о том, что ВВС Турции не знали, чей именно самолёт был сбит ими у сирийско-турецкой границы. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Франсуа Олландом 26 ноября в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заявления для прессы и ответы на вопросы журналистов по итогам встречи Владимира Путина — Президента России, с Президентом Франции Франсуа Олландом

«По поводу наших самолётов, которых якобы не распознали турецкие ВВС, — исключено, невозможно! На них есть опознавательные знаки, и их хорошо видно», — приводит заявление Путина пресс-служба Кремля.

Кроме того, отметил российский президент, Москва заранее в соответствии с договорённостями с американской стороной передала информацию о том, где будет работать российская авиация, на каких эшелонах, в каком месте и в какое время.

«Мы исходим из того, что это действующая коалиция. Турция — член этой коалиции и должна знать о том, что там работает именно российская авиация. Какая ещё? Что они собирались делать, если бы узнали, что это американский самолёт — ударили бы по американскому, что ли? Ерунда это всё! Это отговорки», — сказал Путин.

«Очень жаль, что вместо того, чтобы разбираться серьёзно, глубоко, работать над тем, чтобы этого никогда больше не случилось, мы слышим такие невнятные объяснения, изъявления о том, что даже извиниться не за что. Ну что же, это не наш выбор, это выбор турецкой стороны», — заключил президент России.

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября в Генштаб Турции был приглашён атташе посольства России в Анкаре по вопросам обороны для обсуждения ситуации с атакой турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24. Турецкий Генштаб передал российской стороне свои данные по инциденту.

В Анкаре настаивают на том, что на момент происшествия турецким военным не была известна принадлежность самолёта, а также утверждают, что военные предпринимали все меры для поиска и спасения экипажа сбитого ими Су-24.

Напомним, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против «Исламского государства». Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.