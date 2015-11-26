Бухарест, 27 ноября, 2015, 00:18 — ИА Регнум. «За год из образцового ученика Республика Молдова превратилась в страну, в которой царит хаос», — заявил в ходе обсуждения ситуации в Молдавии на заседании Европарламента депутат от Румынии Кристиан Дан Преда.

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По его словам, к новому витку кризиса в Молдавии привели ряд факторов, среди которых — сильное влияние России на общественное мнение в этой республике, захват власти в стране олигархами и высокий уровень коррупции, приведший к краху правовых институтов.

Румынский политик выразил мнение, что в этих условиях высока вероятность прихода к власти сил, ориентирующихся на Россию. «Я считаю, что мы должны вмешаться и организовать альтернативу коммунистам и социалистам Додона», — заявил Преда.

Он также отметил, что говоря о Молдавии, нельзя забывать и о проблеме Приднестровья. «Де-факто на такой малой территории существуют два разных общества с диаметрально противоположными взглядами. Есть два общества, которые не знают что делать. Я думаю, что мы должны позволить им следовать своей судьбе», — приводит слова европарламентария издание Jurnal.

Другой румынский евродепутат, сопредседатель парламентского комитета ЕС по ассоциации с Молдавией Анди Кристя в свою очередь заявил, что в случае с Молдавией «история успеха, о которой мы говорили, осталась в прошлом». «Через год после начала внедрения соглашения об ассоциации у нас нет повода, чтобы праздновать эту годовщину. Реформы не проводятся, население разочаровано, политики растеряны. Правительства меняются одновременно со сменой времен года. Молдавия нуждается в другом политическом классе», — считает Кристя.

По его словам, ситуация в Кишиневе разочаровывает. «Хороший ученик стал плохим учеником. Молдавские граждане заслуживают лучшего», — сказал румынский европарламентарий.

«Если ЕС не даст шанс Молдавии, это сделает президент России Владимир Путин», — резюмировал итоги дискуссии еще один евродепутат от Румынии Зигфрид Мурешан.