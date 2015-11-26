Москва, 26 ноября, 2015, 23:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что никакого звонка от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана российскому лидеру Владимиру Путин после инцидента с Су-24 не было. Об этом Лавров заявил журналистам сегодня, 26 ноября.

Владимир Этуш Цитата из к/ф"Кавказская пленница». Реж Л. Гайдай. 1966. СССР Владимир Этуш.

Отвечая на вопрос журналистов о том, была ли попытка со стороны президента Турции позвонить президенту России, Лавров заявил: «Не было».

Напомним, ранее сегодня Эрдоган в интервью телеканалу France24 заявил, что пытался дозвониться Путина после того, как турецкие ВВС сбили российский Су-24 в небе над Сирией. Также Эрдоган добавил, что запросил встречу с Путиным в Париже 30 ноября «на полях» Климатического саммита. Но ответа пока не получил.

При этом турецкий президент заявил, что градус напряжения с российской стороной необходимо снизить.

Ранее сегодня Эрдоган в интервью CNN заявил, что Турция не будет извиняться за то, что сбила российский военный бомбардировщик Су-24. Напротив, это Москва должна извиниться за то, что её самолет якобы вторгся в воздушное пространство Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 в воздушном пространстве Сирии 24 ноября. Турецкая сторона утверждает, что Су-24 вторгся в ее воздушное пространство, однако, никаких доказательств этому предоставить не смогла.